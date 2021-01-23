مهدي علي: الدقائق الأخيرة أنصفت شباب الأهلي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكد مهدي علي، مدرب شباب الأهلي، أن الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه والشارقة في كأس سوبر الخليج العربي أنصفت فريقه ليتوج بطلاً بأول ألقاب الموسم.

وقال: قدمنا مباراة طيبة، وسجلنا هدفاً في الدقائق الأخيرة، وكنا نستحق التتويج، وإن شاء الله نقدم المزيد من المستويات القوية، ونحقق العديد من الألقاب؛ لأن شباب الأهلي يستحق الوجود في مكان أفضل من وضعه الحالي، وهناك عوامل كثيرة ساهمت في تحقيق الفريق لإنجاز كأس السوبر، وأهمها العمل بروح الفريق الواحد وبجدية، ونحن استعددنا بشكل كافٍ، وآخر أسبوعين، عملت جيداً مع الفريق، وقبلها كنا نلعب مباراة كل يومين، ولم يكن لدينا الوقت الكافي للعمل الجيد في التدريبات.

وتابع: «شباب الأهلي يتحسن من مباراة لأخرى وسوف يعطينا التتويج دفعة معنوية وثقة كبيرة في المقبل من الاستحقاقات، ونحن نلعب كل بطولة على حدة، وما الذي يمنع من تحقيق ثلاثية هذا الموسم؟».

وأشار إلى أنه كان للفرسان ركلة جزاء، وقال: «أنصفتنا المباراة في الدقائق الأخيرة، وكنا محتاجين للفوز أكثر من الشارقة لإعادة الثقة، وللحصول على دفعة معنوية أكبر، وعلينا المواصلة على نفس المنوال، والفريق يتحسن من مباراة لأخرى، ومع العمل الجماعي قادرين على العودة لمكاناتنا الطبيعية».

وقال: «ليس لدينا نية لتغيير أي لاعب خلال الفترة المقبلة، والكل يقدم بشكل جيد، وخلال الفترة المقبلة، سنجلس مع اللجنة الفنية بنادي شباب الأهلي، وسنرى ما يحتاجه الفريق خلال المرحلة المقبلة».

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