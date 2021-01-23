«الفرسان» سوبر الشتاء

المصدر: ( دبي- ياسر قاسم، إيهاب زهدي)

تقدم اتحاد الكرة بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» الرئيس الفخري لنادي شباب الأهلي ، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس النادي، بمناسبة إنجاز تتويج فريق شباب الأهلي بكأس سوبر الخليج العربي لكرة القدم بالفوز أمس على الشارقة 1 - 0 باستاد آل مكتوم ،ووجه اتحاد الكرة التهنئة بالإنجاز إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس الإدارة.

وتوّج الشيخ راشد بن حميد النعيمي أمس شباب الأهلي بكأس السوبر والميداليات الذهبية للمرة الخامسة، «رقم قياسي»، بعد تغلبه على الشارقة بهدف نظيف، باستاد آل مكتوم، في أمسية «شتانا سوبر» ،سجل الهدف المدافع البديل محمد مرزوق، في الدقيقة 95 بهدف رأسي غالٍ، ليتوّج الفريق بأول ألقاب الموسم، ويكون «سوبر الشتاء».

حضر مراسم التتويج معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة، وعبدالله الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة رئيس رابطة المحترفين.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، بالمستوى الفني والتنظيمي لمباراة السوبر التي حققت نجاحاً كبيراً من جميع النواحي، مشيداً بالدور الفعال الذي تلعبه رابطة المحترفين التي تحرص من جانبها على إطلاق المبادرات وتوظيف مسابقاتها لخدمة الوطن والمجتمع. عبر رئيس اتحاد كرة القدم عن سروره برؤية مدربين مواطنين يقودان فريقين عريقين ويصنعان الإنجازات.

وهذا دليل واضح على اهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها، حيث توفر لهم كل أسباب النجاح في كل المجالات، بما فيها قطاع الرياضة، مؤكداً أن اتحاد الكرة يقدم كل الدعم للمدربين المواطنين من أجل أن يحققوا أهدافهم في عالم التدريب، كما أشاد رئيس الاتحاد بأداء طاقم التحكيم الذي أسهم في نجاح المباراة.

وكان الشيخ راشد بن حميد النعيمي تسلم الكأس من الكابتن فهد خميس لاعب منتخبنا الوطني الأسبق والكابتن الهولندي سيدروف أحد ضيوف المباراة النهائية كأس السوبر.

المباراة

بدأ شباب الأهلي المباراة بتشكيلة ضمت كلاً من: ماجد ناصر، عبد العزيز هيكل، عبدالعزيز صنقور، حمدان الكمالي، وليد عباس، ماجد حسن، عزيز جانيف، يحيى الغساني، كارتابيا، إدواردو، جيسوس، وضمت تشكيلة الشارقة كلاً من: عادل الحوسني، شاهين عبد الرحمن، محمد عبد الباسط، ويليتون، كورونادو، سيف راشد، سالم سلطان، خالد باوزير، علي الظنحاني، فينسيوس، شوكوروف،

جاءت البداية حذرة من الفريقين وظل اللعب محصوراً في وسط الملعب خلال أول 10 دقائق، وبعدها نشط شباب الأهلي في بناء الهجمات والتقدم لمنطقة منافسه، وحصل لاعب وسط شباب الأهلي ماجد حسن على إنذار مبكر بالبطاقة الصفراء «ق 12» نتيجة تدخل قوي مع سيف راشد، واستمر طابع اللعب الحذر مع الالتزام التكتيكي للفريق طوال نصف الساعة الأولى، مع أفضلية لشباب الأهلي في التقدم للأمام وانتظر الشارقة حتى الدقيقة 40 لتتهيأ له فرصة من مهارة فردية لإيغور كورنادو الذي سدد في الزاوية اليمنى ونجح الحارس ماجد ناصر في التصدي للكرة على دفعتين، وبعدها حصل مدافع الشارقة سالم سلطان على بطاقة صفراء نتيجة عرقلته ايغور جيسوس «ق 43»، ولم يسفر عن جديد حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل في كل شيء، أداء ونتيجة وبطاقات صفراء.

الشوط الثاني

ونزل الشارقة الشوط الثاني، بلا تغيير فيما أجرى شباب الأهلي تبديلاً واحداً بدخول محمد مرزوق بدلاً عن عبد العزيز صنقور، واستمر اللعب بذات طابع الشوط الأول، حيث غابت الفرص وكثر التحضير في وسط الملعب، وانتظر الشارقة حتى الدقيقة 75 ليجري تبديلين دفعة واحدة بدخول كل من ماجد سرور بدلاً من سيف راشد وكايو لوكاس بدلاً من خالد باوزير، وبعدها نال قائد الشارقة شاهين عبد الرحمن بطاقة صفراء، ثم أجرى مهدي علي مدرب شباب الأهلي تبديله الثاني بدخول محمد جمعة بدلاً من يحيى الغساني.

وشهدت المباراة في دقائقها الأخيرة إثارة كبيرة عندما احتسب الحكم حمد علي يوسف ركلة جزاء لشباب الأهلي «ق 85» بعدما لمست الكرة يد لاعب الشارقة فينسيوس داخل الصندوق، ولكن سرعان ما ألغى الحكم قراره بناءً على قرار «حكم الفار»، واستمرت الإثارة بعد ذلك مع أفضلية واضحة لفريق شباب الأهلي الذي حاصر مرمى الشارقة حتى الوقت البديل الذي شهد هدف الفوز الغالي والقاتل «ق 95» بضربة رأسية قوية للمدافع البديل محمد مرزوق من عكسية إدوارد، ليفوز شباب الأهلي بكأس السوبر للمرة الثالثة في تاريخه في خامس نهائي يخوضه الفريق.

تكريم

كرمت رابطة المحترفين أمس كلاً من فهد خميس الهداف التاريخي للكرة الإماراتية، والهولندي كلارنس سيدورف نجم الكرة العالمية السابق، والإعلامي مصطفى الآغا. كما تم تكريم الشركات الراعية والمؤسسات المتعاونة مع رابطة المحترفين بما فيها القنوات الفضائية.

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