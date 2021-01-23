الشارقة ينازل شباب الأهلي على كأس اليد اليوم

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

تشهد صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر، اليوم، ختام بطولة كأس الإمارات لرجال اليد، ويلتقي الشارقة وشباب الأهلي، في مباراة تحديد البطل، ويخوضها الشارقة بفرصتي الفوز أو التعادل، بينما يلعب شباب الأهلي بفرصة الفوز وبفارق 14 هدفاً ليتوج باللقب بفارق الأهداف عن الشارقة والعين رغم مشاركتهما في عدد النقاط.

وكان فريق العين جدد فرصته بالتواجد ضمن الفرق الثلاثة الأولى المتنافسة على الصدارة، وجاء تأهله للدور النهائي عقب فوزه قانونياً على فريق الجزيرة بعد أن تم قبول اعتراضه على نتيجة مباراته مع الجزيرة بختام الدور التمهيدي بدواعي الخطأ التحكيمي.

والذي استدعى إعادة المباراة بينهما، ونجح العين خلالها بالفوز 29 - 25، وتجدد الفوز قانونياً بقبول احتجاجه على نتيجة مباراته مع شباب الأهلي، والتي وقع خلالها فريق شباب الأهلي بخطأ مشاركة 4 لاعبين غير مواطنين في مباراته مع العين والتي منحت العين الفوز 10 - 0.

منافسات

ويلتقي الوصل مع ضيفه الجزيرة بصالة الشيخ راشد بن مكتوم بالقلعة الصفراء ضمن منافسات المجموعة الثانية، في مباراة مهمة على المركز الخامس، وكان النصر حسم المركز الرابع بفوزه على الجزيرة والوصل.

وتشهد صالة مليحة مباراة مليحة مع بني ياس بالمجموعة الثالثة، ويتطلع صاحب الأرض والضيافة للفوز للمنافسة على المركز السابع، ويدرك أن خسارته ستمنح «السماوي» المركز السابع، ويلعب الوحدة مع الظفرة بصالة أرينا بنادي الجزيرة، بالمجموعة الرابعة لتحديد صاحبي المركزين العاشر والحادي عشر.

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