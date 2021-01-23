«النواخذة» يعبر البطائح وينفرد بوصافة «الأولى»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

أشعل دبا الفجيرة صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه البطائح المتصدر 1 - 0 في قمة مباريات الجولة 9، وسجل الهدف ميندونكا في الدقيقة 79، وانفرد «النواخذة» بالوصافة برصيد 17 نقطة فيما حافظ البطائح على المقدمة بـ18 نقطة.

وخسر الإمارات نقطتين على ملعبه بتعادله أمام جاره التعاون بهدف لكل فريق في ديربي رأس الخيمة بعد مباراة مثيرة، وانتهى الشوط الأول سلبياً وتقدم «الصقور» في الدقيقة 61 عن طريق عبدالله موسى، وأدرك التعاون التعادل عبر مالك أحمد «ق 62» ليصل الإمارات إلى 15 نقطة في المركز الثالث والتعاون إلى 9 نقاط.

وقاد النيجيري فيكتور نوانيري، العروبة إلى فوز غالٍ على مصفوت 2 - 0، وسجل الهدفين نوانيري، نجم المباراة

في الدقيقتين 42، 77، ووصل العروبة إلى 14 نقطة رابعاً وتجمد مصفوت عند 6 نقاط.

وتستكمل مباريات هذه الجولة اليوم بمباراتين، ويلعب العربي مع الذيد، والحمرية مع مسافي.

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