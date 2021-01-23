دورينا الـ53 على العالم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

قفز دوري الخليج العربي، 23 مركزاً في تصنيف أقوى الدوريات في العالم لعام 2020، في التصنيف المعلن من اتحاد التأريخ والإحصاء لكرة القدم، وذلك بحصوله على 265 نقطة خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2020، ليتقدم من المركز 76 في عام 2019، إلى المركز 53 في العام الماضي.

واحتل دورينا المركز السابع على الصعيد الآسيوي، بعد دوريات كوريا الجنوبية والسعودية واليابان والصين وأوزبكستان وإيران، والتي صنفت في المراكز 20 و31 و38 و43 و48 و51 بالترتيب، وجاء في المركز الخامس على المستوى العربي بعد دوريات مصر والسعودية والمغرب وتونس بالترتيب، والتي صنفت بالمراكز 15 و31 و33 و36.

فيما جاء الدوري الإيطالي الأفضل على العالم بعد 14 عاماً من الغياب عن صدارة تلك القائمة، والتي سيطر على قمتها ما بين عامي 1991 و2006، قبل أن تتسلم إنجلترا وإسبانيا اعتلاء عرش أفضل دوريات العالم.

ومع وجود 3 أندية بين أفضل 7 أندية في العالم في تصنيف الأندية، يحتل الدوري الإنجليزي المركز الثاني في عام 2020، ولا يزال الدوري البرازيلي يحتفظ بالمركز الثالث في العالم منذ 4 سنوات.

وخسر الدوري الإسباني الحائز على التصنيف العالمي بين عامي 2010 و2018، مكاناً آخر ليحتل المرتبة الرابعة، قبل الدوري الألماني، والذي صعد 5 مراكز، ليحتل المركز الخامس بدلاً من المركز العاشر عام 2019.

واحتفظ الدوري البرتغالي بالمركز السادس الذي احتله عام 2019، وظل الدوري الفرنسي في مركزه السابع منذ عام 2018، وقفز دوري باراغواي إلى المركز الثامن، وهي أفضل نتيجة منذ تأسيس اتحاد التأريخ والإحصاء عام 1991.

وحافظ الدوري الأرجنتيني على المركز التاسع، بينما أكمل دوري الإكوادور المراكز العشرة الأوائل، لأول مرة في تاريخ الاتحاد، وذلك متقدماً من المركز الرابع عشر.

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