مهدي علي: الدقائق الأخيرة للسوبر انصفت شباب الأهلي

المصدر: البيان الرياضي

أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، أن الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه والشارقة في كأس سوبر الخليج العربي، أنصفت فريقه ليتوج بطلاً بأولى ألقاب الموسم الجاري.

وقال: "قدمنا مباراة طيبة، وسجلنا هدف في الدقائق الأخيرة، وكنا نستحق التتويج، وإن شاء نقدم المزيد من المستويات القوية، ونحقق العديد من الألقاب، لأن شباب الأهلي يستحق الوجود في مكان أفضل من وضعه الحالي".

وأضاف: "هناك عوامل كثيرة ساهمت في تحقيق الفريق لإنجاز كأس السوبر، واهمها العمل بروح الفريق الواحد وبجدية، ونحن استعددنا بشكل كافي، وآخر أسبوعين، عملت جيداً مع الفريق، وقبلها كنا نلعب مباراة كل يومين، ولم يكن لدينا الوقت الكافي للعمل الجيد في التدريبات".

وتابع: "شباب الأهلي يتحسن من مباراة لأخرى وسوف يعطينا التتويج دفعة معنوية وثقة كبيرة في المقبل من الاستحقاقات، ونحن نلعب كل بطولة على حدا، وما الذي يمنع من تحقيق ثلاثية هذا الموسم؟"

وقال أيضاً: "اعتقد أنه كان لنا ركلة جزاء، ولكن نصفتنا المباراة في الدقائق الأخيرة، وكنا محتاجين للفوز أكثر من الشارقة لإعادة الثقة، وللحصول على دفعة معنوية أكبر، وعلينا المواصلة على نفس المنوال، والفريق يتحسن من مباراة لأخرى، ومع العمل الجماعي قادرين على العودة لمكاناتنا الطبيعية".

وأختتم قائلاً: "ليس لدينا نية لتغيير أي لاعب خلال الفترة المقبلة، والكل يقدم بشكل جيد، وخلال الفترة المقبلة، سنجلس مع اللجنة الفنية بنادي شباب الأهلي، وسنرى ما يحتاجه الفريق خلال المرحلة المقبلة".

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