رأسية مرزوق تقود شباب الأهلي للتتويج بلقب كأس سوبر الخليج العربي

المصدر: دبي-ياسر قاسم وايهاب زهدي تصوير سالم خميس

حقق فريق شباب الأهلي الفوز بكأس السوبر في أمسية "شتانا سوبر" بعد مباراة مثيرة أمام الشارقة حسمها محمد مرزوق في الثواني الأخيرة بهدف رأسي غالي، ليتوج بأول ألقاب الموسم، وشهدت المباراة حضور رفيع يتقدمه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم.

بدأ الشارقة المباراة بتشكيلة ضمت كلاً من عادل الحوسني، شاهين عبد الرحمن، محمد عبد الباسط، ويليتون، كورونادو، سيف راشد، سالم سلطان، خالد باوزير، علي الظنحاني، فينسيوس، شوكوروف، فيما بدأ شباب الأهلي بتشكيلة ضمت كلاً من ماجد ناصر، عبد العزيز هيكل، عبدالعزيز صنقور، حمدان الكمالي، وليد عباس، ماجد حسن، عزيز جانيف، يحيى الغساني، كارتابيا، إدواردو، جيسوس.

جاءت البداية حذرة من الفريقين وظل اللعب محصوراً في وسط الملعب خلال أول 10 دقائق، وبعدها نشط شباب الأهلي في بناء الهجمات والتقدم لمنطقة منافسه، وحصل لاعب وسط شباب الأهلي ماجد حسن على إنذار مبكر بالبطاقة الصفراء "ق 12" نتيجة تدخل قوي مع سيف راشد.

واستمر طابع اللعب الحذر مع الألتزام التكتيكي للفريق طوال نصف الساعة الأولى، مع أفضلية لشباب الأهلي في التقدم للأمام وانتظر الشارقة حتى الدقيقة 40 لتتهيأ له فرصة من مهارة فردية لإيغور كورنادو الذي سدد في الزاوية اليمنى ونجح الحارس ماجد ناصر في التصدي للكرة على دفعتين، وبعدها حصل مدافع الشارقة سالم سلطان على بطاقة صفراء نتيجة عرقلته ايغور جيسوس "ق43" ولم يسفر عن جديد حتى إنتهى الشوط الأول بالتعادل في كل شيء، أداء ونتيجة وبطاقات صفراء.

الشوط الثاني

وجاء الفريقان للشوط الثاني، بلا تغيير للشارقة فيما أجرى شباب الأهلي تبديلاً واحداً بدخول محمد مرزوق بدلاً عن عبد العزيز صنقور، واستمر اللعب بذات طابع الشوط الأول، حيث غابت الفرص وكثر التحضير في وسط الملعب،

وانتظر الشارقة حتى الدقيقة 75 ليجري تبديلين دفعة واحدة بدخول كل من ماجد سرور بدلاً من سيف راشد وكايو لوكاس بدلاً من خالد باوزير وبعدها نال قائد الشارقة شاهين عبد الرحمن بطاقة صفراء ثم أجرى مهدي علي مدرب شباب الأهلي تبديله الثاني بدخول محمد جمعة بدلا ًمن يحي الغساني.

وشهدت المباراة في دقائقها الأخيرة اثارة كبيرة عندما احتسب الحكم حمد علي يوسف ركلة جزاء لشباب الأهلي "ق 85" بعدما لمست الكرة يد لاعب الشارقة فينسيوس داخل الصندوق، ولكن سرعان ما ألغى الحكم قراره بناءً على قرار "حكم الفار".

واستمرت الاثارة بعد ذلك مع أفضلية واضحة لفريق شباب الأهلي الذي حاصر مرمى الشارقة حتى الوقت البديل الذي شهد هدف الفوز الغالي والقاتل "ق 95" بضربة رأسية قوية للمدافع البديل محمد مرزوق من عكسية ادوارد، ليفوز شباب الأهلي بكأس السوبر للمرة الثالثة في تاريخه في خامس نهائي يخوضه الفريق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز