الوحدة يفوز على العين ودياً بهدفين

المصدر: أبو ظبي - البيان الرياضي

‏انتصر الوحدة على العين بهدفين دون رد في مباراة ودية اقيمت مساء اليوم الجمعة ضمن تحضيرات الفريقين للدور الثاني من دوري الخليج العربي.

‏ ودخل العنابي اللقاء بكل من: راشد علي في حراسة المرمى، و روبين وفارس جمعه ولوكاس وعبدالله الكربي في خط الدفاع ، و لي ميونغ، راشد مهير، جيانلوكا، اسماعيل مطر و مبوكو في خط الوسط، وتيم ماتافاز في خط الهجوم.

‏انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين وكان العنابي الاكثر خطورة على مرمى المنافس والاكثر استحواذاً على الكرة.

‏وشهد الشوط الثاني من المباراة عدة تبديلات من قبل المدير الفني، ونجح خليل الحمادي بتسجيل هدف التقدم في المباراة في الدقيقة "63" بعد عرضية متقنة من قبل جيانلوكا.

‏ونجح المهاجم المقيم جواو ماركوس بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقه "80" بعد تمريرة من جيانلوكا.

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