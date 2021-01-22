الوحدة يفوز على العين ودياً بهدفين
انتصر الوحدة على العين بهدفين دون رد في مباراة ودية اقيمت مساء اليوم الجمعة ضمن تحضيرات الفريقين للدور الثاني من دوري الخليج العربي.
ودخل العنابي اللقاء بكل من: راشد علي في حراسة المرمى، و روبين وفارس جمعه ولوكاس وعبدالله الكربي في خط الدفاع ، و لي ميونغ، راشد مهير، جيانلوكا، اسماعيل مطر و مبوكو في خط الوسط، وتيم ماتافاز في خط الهجوم.
انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين وكان العنابي الاكثر خطورة على مرمى المنافس والاكثر استحواذاً على الكرة.
وشهد الشوط الثاني من المباراة عدة تبديلات من قبل المدير الفني، ونجح خليل الحمادي بتسجيل هدف التقدم في المباراة في الدقيقة "63" بعد عرضية متقنة من قبل جيانلوكا.
ونجح المهاجم المقيم جواو ماركوس بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقه "80" بعد تمريرة من جيانلوكا.
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