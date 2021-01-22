سيدروف: أجواء كرة القدم إيجابية في الإمارات

المصدر: البيان الرياضي

حضر النجم الهولندي السابق كلارنس سيدروف، كضيف شرف في مباراة كأس سوبر الخليج العربي بين الشارقة وشباب الأهلي، وأشاد بالأجواء الإيجابية لكرة القدم في الإمارات، رغم الظروف الصعبة التي يفرضها تفشي فيروس كورونا على الكرة العالمية.

وقال: "أنا سعيد بالتواجد لحضور مباراة كأس سوبر الخليج العربي، والأجواء في الإمارات إيجابية في كرة القدم، مع أمنيتي بأن تعود الجماهير، إلى المدرجات قريباً".

وعن توقعاته للفائز بكأس السوبر، قال: "ليس مهماً من يفوز، والمهم أن يقدم كلا الفريقين الكرة الممتعة للجماهير المتابعة للقاء أمام شاشات التليفزيون".

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