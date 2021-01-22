إقالة كرونو من تدريب النصر شائعة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد مصدر مسؤول من إدارة النصر أن المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مستمرّ في عمله وأن خبر إقالته غير صحيح، إضافة إلى أنه قاد تدريبات الفريق الأول صباح اليوم، وذلك خلافا لما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي حول إقالته.

وأثارت خسارة النصر من شباب الأهلي على أرضه في الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب لدوري الخليج العربي العديد من التكهنات حول مستقبل المدرب الكرواتي مع الفريق خصوصا بعدما ابتعد العميد عن الشارقة المتصدر بـ8 نقاط.

ويستعد النصر لمواجهة الفجيرة لحساب إياب ربع نهائي كأس الخليج العربي الأثنين المقبل.

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