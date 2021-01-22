الاتحاد الآسيوي يستعرض مشاركة شباب الأهلي في مونديال الأندية

المصدر: البيان الرياضي

خصص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تقريراً تناول فيه مشاركة الأهلي الإماراتي في كأس العالم للأندية عام 2009، ضمن تقاريره عن أندية غرب آسيا التي شاركت في المونديال، وذلك بمناسبة اقتراب النسخة الجديدة من البطولة المقررة مطلع فبراير المقبل.

وأشار موقع الاتحاد الآسيوي، إلى أن نادي الأهلي، الذي أصبح أسمه حالياً، نادي شباب الأهلي، نجح في الحصول على بطاقة المشاركة في كأس العالم للأندية كممثل للدولة المضيفة الإمارات، بعدما توج بلقب الدوري في أولى مواسم الاحتراف 2008-2009.

وبين أن الأهلي فاز بلقب البطولة بعدما جمع 55 نقطة من 22 مباراة، حيث تقدم بفارق نقطة واحدة فقط أمام الجزيرة صاحب المركز الثاني، وخلال مشوار التتويج بلقب الدوري، فاز الأهلي في 17 مباراة، مقابل 4 تعادلات وخسارة واحدة فقط، وسجل 54 هدفاً، مقابل دخول 25 هدف في مرماه.

وأوضح الاتحاد القاري، أن النسخة السادسة من كأس العالم للأندية، أقيمت خلال الفترة من 9 إلى 19 ديسمبر 2009 في الإمارات، وجرت المباريات على ملعبي استادي مدينة زايد الرياضية ومحمد بن زايد في أبو ظبي، ولأن الأهلي شارك في البطولة كممثل للدولة المضيفة، لعب في الدور التمهيدي مع أوكلاند سيتي النيوزلندي، والذي حقق الفوز بهدفين دون مقابل، وسجلهما آدم ديكنسون وتشاد كومبس في الدقيقتين 45 و67.

وأختتم الاتحاد القاري، تقريره موضحاً أنه خلال تلك المشاركة، كان الأهلي يضم في صفوفه العديد من النجوم المميزين، ومن ضمنهم أحمد خليل وإسماعيل الحمادي، إلى جانب المصري حسني عبد ربه والبرازيلي باري.

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