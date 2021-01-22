لاعبو عجمان يتلقون اللقاح الوقائي من كوفيد 19

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

أطلق نادي عجمان حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 لجميع اللاعبين في الفريق الأول والرديف بالإضافة للأطقم الادارية والفنية وذلك ضمن إطار الجهود الرامية للحفاظ علي سلامة وصحة المجتمع، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة واتباعاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

واكد خليفة عيسى الجرمن رئيس مجلس إدارة النادي على أهمية هذه الخطوة حرصاً على سلامة وصحة كل أفراد المجتمع مشيداً بدعم قيادتنا الرشيدة وتوفيرها اللقاح المجاني لكافة المواطنين والمقيمين في الدولة،

واضاف بأن النادي أكمل جميع الترتيبات لتلقي جميع اللاعبين من الفريق الاول والرديف للقاح بالاضافة للأطقم الادارية والفنية ومنتسبي النادي حفاظاً على سلامتهم وسلامة جميع أفراد مجتمعنا الرياضي وعائلاتهم.

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