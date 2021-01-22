خريبين: تصميم الوحدة على ضمي يمنحني الثقة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

كشف السوري عمر خريبين الوافد الجديد للوحدة، عن أن رغبة إدارة «العنابي» وتمسكها بالتعاقد معه شجعته على الانضمام للنادي، ومنحته الثقة بنفسه للعب لـ «أصحاب السعادة»، معرباً عن أمنياته بأن يقدم للفريق أفضل ما لديه وأن يكون على قدر طموحات الإدارة وجماهير النادي من أجل تحقيق البطولات.

وقال خريبين في تصريحات مصورة للموقع الرسمي لنادي الوحدة عقب انضمامه للفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف قادماً من الهلال السعودي: قدمت من ناد كبير هو الهلال السعودي وجئت إلى ناد كبير آخر وهو الوحدة الإماراتي، ورغبة نادي الوحدة وتصميمه على ضمي منحني الثقة بنفسي للعب لـ «العنابي» وتقديم أفضل ما لدي، خصوصاً وأني لست غريباً عن الدوري الإماراتي.

وأضاف: لا توجد فوارق كبيرة بين الدوري السعودي والدوري الإماراتي بعد أن عشت التجربة هنا وهناك، ربما الفارق قليل فقط من ناحية الحضور الجماهيري، وبالطبع لن أشعر بالفارق لأني لعبت في الدوري الإماراتي قبل سنوات مع الظفرة.

فرصة

وأعرب خريبين عن سعادته بحصوله على فرصة اللعب بجوار قائد فريق الوحدة إسماعيل مطر، وقال: إسماعيل مطر لاعب كبير وسعيد بتواجده مع الوحدة إلى الآن، ولي الشرف للعب بجواره لأنه قدوة لكل اللاعبين، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه كونه قائداً للوحدة، وأن نتعاون من أجل مساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات.

تجهيز

وانتظم عمر خريبين في تدريبات الوحدة، مساء أول من أمس، تمهيداً لتجهيزه للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة.

ويلتقي الوحدة مع العين على ملعب الأخير، في الخامسة مساء اليوم، في مواجهة ودية، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف الموسم بمباريات الدور الثاني من دوري الخليج العربي، التي يستهلها الوحدة بمواجهة حتا يوم الجمعة 29 يناير الجاري، فيما يلعب العين مع خورفكان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز