الشارقة وشباب الأهلي «شتانا سوبر» الليلة

المصدر: (دبي - ياسر قاسم - إيهاب زهدي)

يشهد استاد آل مكتوم بنادي النصر، في الثامنة من مساء اليوم، تحدي الكبار، على كأس سوبر الخليج العربي لكرة القدم، في نسخته رقم 13، وتجمع المباراة فريقي الشارقة وشباب الأهلي، وهما اللذان يدخلان المواجهة، سعياً للتتويج بأول ألقاب الموسم الجاري، وبرغبة من الشارقة بالتتويج بكأس السوبر الثانية، ومن شباب الأهلي بالتتويج بالكأس الخامسة في عصر الاحتراف، وتتزين المباراة بشعار «شِتانا سوبر»، دعماً لمبادرة «أجمل شتاء في العالم»، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

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