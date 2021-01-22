3 عروض لـ «كواس النصر»

المصدر: (دبي-عدنان الغربي)

تلقى الهولندي براندلي كواس لاعب النصر 3 عروض محلية وخارجية، عقب إعلان «العميد» تخليه عنه مقابل ضم الأوزبكي دوستونبيك خامداموف في مركز الجناح الأيمن خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتقدم ناديان من دوري الخليج العربي بطلب رسمي إلى إدارة النصر من أجل استعارة كواس (28 عاما) المرتبط بعقد مع الفريق حتى نهاية الموسم.

وشارك كواس في 10 مباريات بدوري الخليج العربي الموسم الحالي مع النصر، وهو لاعب دولي بمنتخب كوراساو منذ 2017.

وبدأ كواس مسيرته الاحترافية في «إف سي فولندام» من 2012 إلى 2015 و لعب موسماً واحداً لنادي اكسيلسيور 2015-2016 ثم انتقل إلى هيراكليس ومنه إلى النصر في صيف 2019.

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