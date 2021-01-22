الشارقة.. حلم «بطل الشتاء»

المصدر: دبي- ياسر قاسم- إيهاب زهدي

يتقابل الشارقة وشباب الأهلي، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر، في الثامنة من مساء اليوم، على كأس النسخة 13 من سوبر الخليج العربي، والتي تتزين بشعار «شِتانا سوبر».

يدخل الشارقة المواجهة، سعياً للتتويج بأول ألقاب الموسم الجاري، وبرغبة من بالتتويج بكأس السوبر الثانية، ورغم تصدر الشارقة لترتيب الدوري، برصيد 32 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن شباب الأهلي بالمركز السادس، إلا أنه من الصعب التكهن بهوية البطل، أو بكيفية سير ومستوى الفريقين في لقاء السوبر.

الراحة مرفوضة

لم يدخر الشارقة جهداً في التحضير القوي للقاء، بدون راحة، خلال الأيام الماضية، وعقب نهاية الدور الأول لدوري الخليج العربي، وصولاً إلى ختام التحضيرات للمباراة، بتدريب مغلق، على ملعب المباراة مساء أمس، والذي أنهاه بالتدريب على تسديد ركلات الجزاء، تحسباً للجوء إليها لحسم مواجهة الليلة، إذ لن يتم احتساب أي أشواط إضافية، حسب المادة 15 من لائحة مسابقة كأس سوبر الخليج العربي، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سيتم الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية.

تدريب

وأجرى لاعبو الشارقة تدريباتهم في أجواء من المعنويات العالية، بعد إنهاء الدور الأول للدوري بشكل قوي، ففي الجولة الثالثة عشر للدوري، تمكن الفريق من الفوز على ضيفه اتحاد كلباء بهدف وحيد، ليعزز صدارته للترتيب، ويتوج بطلاً للشتاء.

الأبيض

يظهر الشارقة في مباراة كأس سوبر الخليج العربي هذا الموسم، وللمرة الثانية في عصر الاحتراف، بعد موسم 2019 – 2020، بزيه الأبيض الكامل، ويسعى للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وستكون مباراة الليلة، تحدياً متكرراً، فرضه فيروس «كورونا»، بعد 497 يوماً من لقاء الفريقين على نفس الملعب والكأس يوم 14 سبتمبر 2019، في انطلاقة الموسم الملغى 2019-2020، والذي انتهى بفوز الشارقة 4-3، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ورغم اعتماد نتيجة مباراة كأس السوبر الموسم الماضي.

إلا أن رابطة دوري المحترفين، ارتأت لقاء الفريقين مجدداً هذا الموسم على كأس السوبر، بنفس شروط التأهيل، إذ يخوض الشارقة المباراة بصفته بطلاً لدوري الخليج العربي موسم 2018-2019، وشباب الأهلي، بصفته بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم ذاته، بعد إلغاء المسابقتين في الموسم الماضي.

لا تغيير



يخوض الشارقة المباراة بنفس التشكيلة التي لعب بها آخر مباراة في الدوري، أمام اتحاد كلباء، وخضع الفريق للراحة يوماً واحداً، بعد انتهاء الدور الأول لدوري الخليج العربي، ثم بدأ استعداداته للسوبر، بتدريبات يومية تحت إشراف الجهاز الفني، بقيادة المدرب الوطني عبد العزيز العنبري، في استاد خالد بن محمد في منطقة الحزانة، واختتم تدريباته للمباراة مساء أمس، على استاد آل مكتوم، الذي يقام فيه الحدث الكبير.

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