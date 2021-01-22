استاد آل مكتوم سنة رابعة «سوبر»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يحتضن استاد آل مكتوم بنادي النصر الليلة، مباراة كأس سوبر الخليج العربي للمرة الرابعة في تاريخه، والثانية على التوالي بين نفس الفريقين الشارقة وشباب الأهلي، ويعد واحداً من المنشآت الرياضية الرائعة، بعد تطويره وظهوره بالشكل الجديد، بداية من يناير 2019، مع انطلاق مباريات نهائيات كأس آسيا عام 2019، وأطلق عليه «الفيروز الأزرق»، لما يتمتع به من إضاءة مبهرة.

واستضاف الملعب في شكله الجديد نهائي نسخة 2019، كما سبق له استضافة النهائي قبل التجديد، في نسختي 2008 و2010، وتتسع المدرجات لـ15 ألف متفرج، ولكنها تخلو الليلة من الجماهير تطبيقاً لبروتوكول مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأعيد افتتاح استاد آل مكتوم في عام 2019، بحلة عالمية، سحرت الأنظار بفضل تصميمه الجميل، والذي أخذ بعين الاعتبار البعد الحضاري، والنهضة الرياضية لدولة الإمارات، ولدبي بشكل خاص، فهو عبارة عن تحفة معمارية رائعة، وصرح رياضي مجهز بأحدث تقنيات الأمن والإضاءة، وتم تشييده وفقاً لمواصفات الملاعب الأوروبية.

وتبلغ مساحة أرضية الملعب 7490 متراً مربعاً، بطول 107 أمتار، وعرض 70 مترًا، وتمّ استخدام 15 ألف لفافة عشب، من طرف الشركة المكلفة بأشغال الزراعة، واعتمدت في ذلك أحدث الطرق في هذا المجال، وبالتزامن مع تعشيب الأرضية، تم تفعيل نظام الري، واستغرقت أشغال البناء 8256 ساعة عمل، في 344 يوماً، وجرى العمل على مدار 24 ساعة يومياً دون انقطاع، منذ انطلاق حفر الأساسات في 21 ديسمبر 2017، حتى نهاية كامل الأشغال في 31 نوفمبر 2018.

وبلغت تكلفة تطوير ستاد آل مكتوم أكثر من 200 مليون درهم، وجاءت عملية إعادة تصميم الملعب بحلته الجديدة تزامناً مع الذكرى الـ40 لتدشين ستاد آل مكتوم لأول مرة في 1978، وتعد كشافات الإضاءة بالملعب هي الأولى من نوعها في العالم، وتصل قوتها إلى 3500 وات، وجميع الإضاءات التي تم وضعها في الملعب على غرار ستاد هزاع بن زايد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز