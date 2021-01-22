العنبري: توقيت مثالي لـ «السوبر»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أثنى الكابتن عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة على اختيار التوقيت الحالي لإقامة كأس السوبر بين الشارقة وشباب الأهلي، وقال العنبري إن «شتانا سوبر» بحق وحقيقة وسيكون للمباراة طعمها الخاص، وقدم الشكر إلى رابطة المحترفين لحسن اختيار التوقيت واختيار مكان المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة في منطقة السيف بدبي.

وقال العنبري إن جاهزية فريقه في وضع جيد للظهور بمستوى مميز وتقديم مباراة تناسب الحدث، وأضاف أن التحضير للمباراة في قمة التركيز متمنياً استمتاع الجميع بالمباراة.

وأشار العنبري إلى أن تواجد الشارقة في صدارة جدول الترتيب لدوري الخليج العربي له جانب معنوي مهم، ولكن المباراة مختلفة عن مباريات الدوري، موضحاً أن الطرف الثاني فريق شباب الأهلي معروف كونه فريق بطولات وله باع كبير في مثل هذه المباريات وسيتعامل معه بكثير من الأهمية والجدية، مؤكداً أن المباراة صعبة لا تتأثر بالفوارق الموجودة في جدول دوري الخليج العربي.

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