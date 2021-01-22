شباب الأهلي.. قوة بطعم «النصر»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يسعى شباب الأهلي للتتويج بالكأس الخامسة في عصر الاحتراف، ولا تخضع مواجهة الفريقين دائماً لأي معايير مسبقة، ولا يعتد بموقعهما ونتائجهما في الدوري.

وأنهى شباب الأهلي الدور الأول للدوري بفوز غالٍ على ضيفه النصر، ليطمئن جماهيره قبل لقاء السوبر، والذي يقام للمرة الأولى في تاريخ البطولة بدون جمهور، ووفقاً لإجراءات احترازية فرضها بروتوكول مواجهة تفشي فيروس «كورونا».

يظهر شباب الأهلي بزيه الأحمر الكامل الليلة، لخوض مباراته السوبر رقم 7 منذ بداية الاحتراف موسم 2008-2009، سعياً للحصول على لقبه الخامس، بعد 4 مرات تتويج في مواسم 2008-2009 و2013-2014 و2014-2015 و2016-2017، وخسارة للقب في موسمي 2009-2010 و2019-2020 أمام العين والشارقة بالترتيب، وبركلات الجزاء الترجيحية.

الجدير بالذكر، أن أول نهائي تكرر في موسمين متتاليين على كأس السوبر، كان بين فريقي العين وشباب الأهلي، حيث التقيا في عامي 2013 و2014، على ملعب محمد بن زايد، وفاز شباب الأهلي في المرة الأولى بركلات الترجيح، وفي المرة الثانية بهدف سجله سالمين خميس، وطوال تاريخ السوبر، حقق اللقب أصحاب لقب دوري في أعوام 2012، 2014، 2015، 2016 و2019، أما أصحاب لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، فحققوا السوبر في أعوام 2008 و2009 و2010 و2013 و2017.

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