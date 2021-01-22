حملة «شِتانا سوبر» تواصل الإبهار

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تواصل رابطة المحترفين الإماراتية حملتها الترويجية لكأس سوبر الخليج العربي، التي ستقام بين الشارقة وشباب الأهلي، باستاد آل مكتوم، اليوم، تحت شعار: «شتانا سوبر»، وهي أول الألقاب للموسم الجديد، وتتزامن مع المبادرة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعنوان: «أجمل شتاء في العالم».

والتي تهدف إلى تشجيع السياحة الداخلية بين الإمارات في موسم الشتاء، والتعرف على المقومات الطبيعية والجغرافية والتراثية الجميلة، في شتى أنحاء دولة الإمارات، من شمالها إلى جنوبها، والاحتفاء بالمزايا والمعالم الفريدة، التي تمتاز بها كل إمارة من إمارات الدولة.

لقاءات

وقدمت الرابطة سلسلة لقاءات مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ضمن حملة الترويج للبطولة، من خلال جولة للكأس في المعالم السياحية للدولة، في 7 إمارات، وصاحب الكأس، خلال جولتها، 7 ضيوف، شاركوا في الجولة، هم الفنانة يارا، والإعلامي مصطفى الأغا، واللاعب محمد قاسم، والمدرب عبد المجيد النمر، والمعلق علي سعيد الكعبي، والإعلامي عدنان حمد الحمادي، والمحلل الفني خالد بيومي.

وتحدث الضيوف عن الأماكن السياحية بالدولة، وبالتحديد المكان الذي سيوجد فيه، ويتحدث أيضاً عن السوبر، وحظوظ كل من الفريقين؛ الشارقة وشباب الأهلي، في الفوز بالكأس.

وتترقب جماهير الملك والفرسان المواجهة المرتقبة، بحثاً عن اللقب الأول في موسم 2021.

دار الزين

من جانبه أكد الإعلامي علي سعيد الكعبي، نجم التعليق العربي، المعلق بقنوات أبوظبي الرياضية أن جولة مبادرة «شِتانا سوبر»، جاءت أكثر من رائعة، حيث كانت في العين «دار الزين»، نظراً لما تتميز به من معالم سياحية خلابة، خصوصاً جبل «حفيت»، ثاني أعلى قمة في الإمارات، وقد حبا الله بلدنا الجميل بكل هذه الأماكن المميزة، التي تعتبر بمثابة كنوز طبيعية تسر الناظرين.

وأضاف الكعبي أن مواجهة الشارقة وشباب الأهلي لقاء من «العيار الثقيل»، في ظل وجود مدربين مواطنين على رأس الجهازين الفنيين، ما يعطي للمباراة طابعاً خاصاً ومميزاً في الوقت ذاته، نظراً للإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها كلا المدربين، ويمتلك عبد العزيز العنبري مدرب «الملك» لقبين في جعبته.

فيما حقق مهدي علي مدرب «الفرسان» نجاحات مدوية مع منتخب الإمارات، بتتويجه بكأس الخليج نسخة 2013، في البطولة التي أقيمت في دولة البحرين الشقيقة، ولكن لم يحقق بطولة مع الأندية التي أشرف على تدريبها، كما قاد شباب الأهلي في أكثر من مناسبة سابقة، ولم يحالفه النجاح أيضاً، ما يزيد من رغبته في تحقيق أول بطولة له في مشواره كونه مدرباً للأندية.

وتابع: «أقترح إنشاء قناة تلفزيونية خاصة برابطة المحترفين الإماراتية، والتي ستكون «ضربة معلم»، وإضافة لفريق عمل الرابطة المميز»، وفي معرض حديثه عن ذكرياته في بداية عمله الإعلامي، أوضح أن الذكرى المحفورة في وجدانه هي وصول الإمارات إلى بطولة كأس العالم 1990 في إيطاليا، والتي شهدت بدايته في الحقل الإعلامي، ويوجد جيل موهوب من «المعلقين»، ولكن تنقصه فرصة الوجود في كأس العالم، التي تحققت معي.

وأنهى الكعبي حديثه عن العين متغزلاً: «هذي الجميلةُ في مساءِ ظُهُورِها، جَعَلَتْ عيونَ الناظرينَ تحارُ، الوقتُ ليلٌ غيرَ أنّ ضياءها، أوحَى لهمْ أن الزمانَ نهارُ».

مواجهة خاصة

من ناحيته، أشار خالد بيومي، الإعلامي والمحلل الرياضي على قنوات أبوظبي الرياضية إلى أن مباراة السوبر، سيكون لها طابع خاص، يختلف عن كل المواجهات السابقة، في ظل وجود مدربين مواطنين، لأول مرة في تاريخ السوبر، على رأس الجهازين الفنيين، وهما عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، ومهدي علي مدرب شباب الأهلي، ويسعى كل مدرب لتأكيد جدارته الفنية بتحقيق اللقب.

وتابع: «أتوقع أن تحمل المباراة الكثير من الأسرار، لن تبوح بها إلا على أرض الملعب، لما يمتلكه كلا المدربين من كفاءة فنية، حيث حقق عبد العزيز العنبري مدرب «الملك» نجاحات كبيرة مع فريقه خلال الدور الأول في دورينا، وعلى الجانب الآخر يبحث مهدي علي مدرب«الفرسان» عن الوجود على منصات التتويج مرة أخرى».

قمة السوبر

قال الإعلامي مصطفى الأغا، مقدم برنامج صدى الملاعب على إم بي سي: إن مباراة سوبر الخليج العربي، هي قمة بمعنى الكلمة، لما يتمتع به الفريقان من تاريخ كبير، وقاعدة جماهيرية عريضة، ومن الصعب التكهن بهوية البطل في تلك المواجهة المرتقبة، لأن مباريات الكؤوس تحسمها التفاصيل الصغيرة.

وتابع: إن المميز في مباراة السوبر أنها ستقام في الشهر الجاري، وهو أحد أفضل شهور السنة مع ديسمبر في الإمارات، لتوافد آلاف السائحين إليها من كل بقاع الدنيا؛ للاستمتاع بأجمل شتاء في العالم، ولفت الأغا إلى أنه يجهز لزيارة مدينة رأس الخيمة، وقال: «لم يسبق لي أن زرتها من قبل، وسمعت الكثير عن سحرها وما بها من مناظر خلابة وطبيعة ساحرة، خصوصاً في ذلك الوقت من العام، وأجهز لزيارتها قبل نهاية فصل الشتاء».

إعجاب بالسوبر

وأبدت يارا سعادتها الكبيرة بالوجود في جولة مبادرة «شِتانا سوبر» للترويج لكأس سوبر الخليج العربي، وإعجابها الشديد بفكرة شعار «السوبر»، الذي يتزامن مع حملة أجمل شتاء بالعالم.

وتابعت: «زرت كل الأماكن الجميلة والبديعة في الإمارات، ووجهت يارا رسالة لكل المشجعين قائلة: «انتظروا مباراة كبيرة وحماسية بين الفريقين، وأتوقع أن المباراة لن تذهب إلى ركلات الترجيح، والحسم سيكون في الوقت الأصلي».

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