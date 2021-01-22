مرزوق: لن نستسلم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اعتبر محمد مرزوق، مدافع شباب الأهلي، لقاء اليوم أمام الشارقة، مواجهة صعبة ولا يمكن التوقع بنتيجتها، مشيراً إلى قدرة شباب الأهلي على حسم اللقب والفوز باللقاء.

وقال مرزوق: «نتوقع مباراة قوية وجيدة اليوم، وإن كنا سنفتقد للدعم الجماهيري، وعلينا الظهور بشكل جيد، ونتمنى أن يتكلل جهدنا بالنجاح، ونحن ننظر إلى الأمور بإيجابية، ولا تزال لدينا فرصة في جميع البطولات، وحتى إذا كان الأمل بسيطاً في الدوري، ولكننا لن نستسلم، ونركز الآن فقط على مباراة كأس السوبر، ونحن مطالبون بالتركيز من البداية، وأتمنى أن لا يضيع تعبنا».

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