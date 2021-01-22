مهدي علي: 90 دقيقة تركيز

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، كأس سوبر الخليج العربي، أن أمام «فرسان دبي» 90 دقيقة عليهم خوضها بتركيز عال لتحقيق بطولة، وقال: «استعددنا بشكل جيد خلال الأيام الماضية، وحظوظ الفريقين فيها متساوية، وأتمنى ترجمة تحضيراتنا بشكل إيجابي على أرض الملعب».

وعن تأثير الفوز على النصر في الجولة الثالثة عشرة لدوري الخليج العربي، أوضح: «أي فوز يعطي حافزاً قوياً للاعبين، خاصة إذا كان الفوز على فريق كبير وأحد المرشحين بقوة للتتويج بدرع الدوري هذا الموسم، إلى جانب التاريخ التنافسي الكبير بيننا وبين النصر، والفوز بالتأكيد أعطانا دافعاً لتحسين الترتيب في الدوري، وحافزاً معنوياً مهماً قبل لقاء اليوم».

وحول حظوظ الفريقين اليوم، أضاف: «كفة الفريقين متساوية، وأتمنى أن يكونا على قدر الحدث، ويقدما مباراة جيدة، وأي نتيجة للمباراة لن تغير من قيمة أي من الفريقين أو مدربيهما، ولكن بالتأكيد نتيجة أي مباراة مهمة لأي فريق، ودورك كجهاز فني أو لاعبين تقديم دورك بشكل جيد، وبرغبة في تحقيق الفوز».

وأضاف: «في كثير من الأحيان نقدم أداء جيداً، والمنافس يسجل بهجمة واحدة، والأهم تقديم كل ما لدينا في المباراة، وإذا حالفنا التوفيق سيكون شيء جيد، وهذه كرة القدم، والفوز بأي مباراة يمثل دافعاً معنوياً، ولكن كأس السوبر ليس نهاية العالم، ونركز الآن عليها فقط لتقديم أفضل ما لدينا، ثم نفكر في باقي البطولات لاحقاً، ونحن نتحسن من مباراة لأخرى في الدوري، ونبغي تحسين أمورنا، ونرى الأمور في نهاية المسابقة».

وبدوره، قال محمد مرزوق مدافع شباب الأهلي: «نتوقع مباراة قوية وجيدة اليوم، وإن كنا سنفتقد للدعم الجماهيري، وعلينا الظهور بشكل جيد، ونتمنى أن يتكلل جهدنا بالنجاح، ونحن ننظر إلى الأمور بإيجابية، وما تزال لدينا فرصة في جميع البطولات، وحتى إذا كان الأمل بسيطاً في الدوري، ولكننا لن نستسلم، ونركز الآن فقط على مباراة كأس السوبر، ونحن مطالبون بالتركيز من البداية، وأتمنى أن لا يضيع تعبنا».

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