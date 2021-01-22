جيسوس.. شهادة تألق

المصدر: دبي- العوضي النمر

لفت لاعب شباب الأهلي البرازيلي إيغور جيسوس الأنظار إليه خلال الفترة الماضية من انطلاقة دوري الخليج العربي بأدائه المتميز وموهبته الكبيرة، وبرغم صغر سنه «19 عاماً» استطاع خلال منافسات الدور الأول أن ينافس النجوم الكبيرة أصحاب الخبرة والحنكة، ويحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين، برصيد 10 أهداف، بعد مواطنه ويلتون لاعب الشارقة المتصدر برصيد 11 هدفاً.

لفت الأنظار

وانضم اللاعب البرازيلي إيغور جيسوس لصفوف شباب الأهلي مع بداية الموسم الحالي، وتم قيده في فئة المقيمين، ورغم صغر سنه وقلة خبرته بالكرة العربية، إلا أنه أثبت جدارته بارتداء قميص فريقه، ونجح في وضع بصمته سريعاً، وبمرور جولات الدوري استطاع أن يلفت الأنظار إليه بموهبته وظل في الجولات الأولى منفرداً بصدارة الهدافين، رغم وجود العديد من النجوم الكبار مثل لابا لاعب العين وبيدرو لاعب بني ياس، وكورنادو وويلتون لاعبي الشارقة.

ثقة الجهاز الفني

ونال إيغور «19 عاماً» ثقة الجهاز الفني في نادي شباب الأهلي سواء السابق بقيادة الإسباني جيرارد زاراغوسا أو الحالي بقيادة المدرب الوطني مهدي علي، ولذلك شارك في جميع مباريات فريقه بدوري الخليج العربي حتى الآن، وأحرز 10 أهداف يحتل بهم المركز الثاني في قمة ترتيب قائمة الهدافين، ويعتبر جيسوس أول لاعب من فئة المقيمين يصل إلى هذه المكانة المرموقة في دورينا، منذ تمت الموافقة على الاستعانة باللاعبين المقيمين ومواليد الدولة بالمشاركة مع فرقهم بالدوري قبل موسمين.

ولم يقتصر تألق مهاجم كوريتيبا البرازيلي السابق على مشاركاته في دوري الخليج العربي، ولكنه نجح في التسجيل لفريقه أيضاً في كل من بطولتي كأس الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة بمعدل هدف في كل بطولة، ليرفع إجمالي أهدافه حتى الآن في موسمه الأول مع شباب الأهلي إلى 12 هدفاً في المسابقتين.

من الشارقة لدبي

ومن كواليس التعاقد مع اللاعب إيغور جيسوس أنه كان على وشك الانضمام إلى صفوف فريق الشارقة، قبل أن يغير مساره بعد اتفاق ناديه السابق مع شباب الأهلي، مستفيداً من لائحة إمكانية تسجيله مباشرة ضمن فئة المقيم لأول مرة باعتباره من مواليد 2000 وما فوق «وتحديداً 25 فبراير 2001»، وبمكالمة سريعة من إدارة شباب الأهلي تتحول بوصلة اللاعب من الإمارة الباسمة إلى دار الحي، التي تشهد تألقه اللافت للنظر.

من الدفاع للهجوم

والغريب أن جيسوس كان لعبه يميل إلى الدفاع في موطنه في فترة من فترات حياته، وكان لاعباً لا يملك الشهرة الكبيرة ولا المكانة المرموقة التي يحتلها الآن مع شباب الأهلي حينما كان يلعب بصفوف كوريتيبا أحد أندية دوري الدرجة الأولى البرازيلي، وفي تصريحات سابقة للاعب مع صحيفة «أمادويوس سبورتس» أكد أنه اكتشف قدراته الهجومية بصورة أفضل مع شباب الأهلي، بعدما كان يميل للنواحي الدفاعية أكثر مع فريقه السابق كوريتيبا، وأنه وجد ذاته وتألق مع شباب الأهلي في مركزه الجديد.

اللعب احتياطياً

ولم يبد إيغور استغرابه من اللعب احتياطياً في أول أيامه مع شباب الأهلي قائلاً للصحيفة: «كنت مطالباً بإثبات ذاتي وتأكيد أحقية مشاركتي مع الفريق الإماراتي، وظل أمرى متأرجحاً ما بين الدخول في التشكيلة الأساسية أو الوجود على مقاعد البدلاء، لكن بعد أول هدفين فقط أحرزتهما تغيرت قناعات المدرب الإسباني جيرارد زاراغوسا، خصوصاً مع امتلاكي أسلوب أداء خاصاً متماشياً مع طريقة لعب المدرب، وهنا بدأت أنال فرصتي كاملة وألعب بأريحية مكنتني من الظهور المتميز بفضل ثقة الجهاز الفني ومعاونة إخواني اللاعبين».

وشارك إيغور في مباريات شباب الأهلي الـ12 بالدوري ومباراة في الكأس، وتم استبداله في 4 مباريات بالدوري وبلغ إجمالي دقائق لعبه بالدوري والكأس 1234 دقيقة أحرز خلالها 11 هدفاً، وقال إيغور: إن الفكر التدريبي لكل مدرب قادر على إظهاره بصورة مختلفة، وتغيير المدربين لمركزه يؤثر على أدائه، ففي كوريتيبا كان مدافعاً معظم الوقت، أما في شباب الأهلي فيهاجم باستمرار ويسجل.

مفاجأة سارة

وقال مهاجم شباب الأهلي إن انتقاله للعب في دوري الخليج العربي كان مفاجأة شخصية بالنسبة له، بعدما أبلغه مسؤولو ناديه بوجود عرض له للانتقال إلى فريق الشارقة في بداية الأمر، ولكن في ظل رغبة النادي البرازيلي في بيعه، والاستفادة من القيمة المالية لانتقاله، فوجئ بعد أيام بتحويل مساره إلى شباب الأهلي ذي الصفقة المالية الأعلى وكان الانتقال شهادة ميلاد كروية جديدة له.

فرصة بعد انتظار

يذكر أن إيغور انضم لصفوف فريق كوريتيبا، والذي يطلق عليه اختصاراً «كوكسا» وهو في سن الـ 13 واستمر في صفوفه 6 سنوات حتى عام 2019 قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول، بعد تألقه في مباريات الفريق ببطولة كأس ساو باولو لكرة القدم للناشئين، ونجح في الحصول على أول فرصة له مع فريق محترف، وشارك معه في 56 مباراة في مختلف البطولات ولكنه سجل 7 أهداف فقط.

وتخوف لاعب شباب الأهلي في البداية من خطوة انتقاله إلى دولة جديدة وبيئة مختلفة عنه وعن ثقافته، مع صعوبات في التواصل بسبب عامل اللغة، ولكن كل هذا تبدد بعد أيام قليلة من وصوله إلى دبي، حيث زادت ثقته وشعوره بالراحة بعدما نجح في هز الشباك في ثاني مباراة له مباشرة، مبيناً أنه استعان بمعلم للغة الإنجليزية، وذلك على اعتبار أنها اللغة الأكثر انتشاراً بعد العربية.

حلم أوروبا

ورغم تألقه اللافت للنظر مع شباب الأهلي إلا أن إيغور لا يزال يحلم باللعب في أوروبا، مشيراً إلى أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق هذا الحلم، الذي يسلكه العديد من النجوم في بداية مشوراهم، لذلك تمنى أن يواصل التألق المحلي من أجل لفت الأنظار إليه أكثر، وبالتالي تكون فرص انضمامه لأحد الفرق الأوروبية أكبر.

الاسم: إيغور جيسوس

الجنسية: البرازيل

الطول: 180

الولادة: 25 فبراير 2001

إجمالي دقائق اللعب المحلي: 1234

عدد المباريات: 14

الأهداف: 12

البطاقات الصفراء: 2

البطاقات الحمراء: 0

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