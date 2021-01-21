دوري الخليج العربي يقفز 23 مركزاً في تصنيف الدوريات العالمية في 2020

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قفز دوري الخليج العربي، 23 مركزاً في تصنيف أقوى الدوريات في العالم لعام 2020، في التصنيف المعلن من اتحاد التأريخ والإحصاء لكرة القدم، وذلك بحصوله على 265 نقطة خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2020، ليتقدم من المركز 76 في عام 2019، إلى المركز 53 في العام الماضي.

واحتل دورينا المركز السابع على الصعيد الآسيوي، بعد دوريات كوريا الجنوبية والسعودية واليابان والصين وأوزبكستان وإيران، والمركز العاشر على المستوى العربي بعد دوريات مصر والمغرب والسعودية وتونس بالترتيب.

فيما جاء الدوري الإيطالي الأفضل على العالم بعد 14 عاماً من الغياب عن صدارة تلك القائمة، والتي سيطر على قمتها ما بين عامي 1991 و2006، قبل أن تتسلم إنجلترا وإسبانيا اعتلاء عرش أفضل دوريات العالم.

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