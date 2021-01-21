جيسوس: أسعى لكتابة التاريخ مع شباب الأهلي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قال البرازيلي المقيم ايجور جيسوس لاعب نادي شباب الأهلي وهدافه، أنه يسعى لكتابة التاريخ مع "فرسان دبي" بتحقيق أول ألقابه مع الفريق في مباراة كأس سوبر الخليج العربي المرتقبة أمام الشارقة غداً الجمعة، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر، مبيناً أن التتويج لن يأتي بسهولة، ومؤكداً أنه سيكون في قمة تركيزه لانتهاز الفرصة للحصول على البطولة.

ولفت جيسوس إلى أنه غادر بلاده البرازيل وجاء إلى شباب الأهلي، من أجل العمل مع بقية زملائه على تحقيق الانتصارات، مشيراً إلى أن الاهتمام الكبير الذي وجده من مسؤولي النادي واللاعبين الذين أحسنوا استقباله، كان له أكبر الأثر في نفسه وحفزه ليبدأ بقوة مع الفريق منذ انطلاقة المنافسات.

وجدد تأكيداته بأن المباراة ستكون صعبة، وأشار إلى أن تحضيرات الفريق تسير بشكل جيد وبتركيز تام من أجل حصد اللقب.

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