في السوبر.. الشارقة بالأبيض وشباب الأهلي بالأحمر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت رابطة المحترفين الإماراتية، ظهر أمس، الاجتماع التنسيقي الفني لمباراة كأس سوبر الخليج العربي، التي ستجمع فريقي الشارقة وشباب الأهلي في الثامنة مساء الغد، على استاد آل مكتوم بنادي النصر بإمارة دبي. وخلص الاجتماع، إلى الاتفاق على أن يكون فريق الشارقة على يسار المنصة، بصفته بطل دوري الخليج العربي للموسم الرياضي 2018 ـ 2019، وفريق شباب الأهلي على يمين المنصة، بصفته بطل كأس رئيس الدولة. فيما سيرتدي فريق الشارقة الأبيض كاملاً، وسيلعب شباب الأهلي بالطقم الأحمر كاملاً. ولن يشهد النهائي احتساب أي أشواط إضافية، وذلك حسب المادة 15 من لائحة مسابقة كأس سوبر الخليج العربي، في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سيتم الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية.

انطلاق

أما المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، وتزامنا مع حملة «شِتانا سوبر»، فقد تقرر أن يقام في منطقة السيف بإمارة دبي، مساء اليوم، حيث ينطلق مؤتمر نادي الشارقة في الثالثة والربع عصراً، يليه المؤتمر الخاص بنادي شباب الأهلي في الرابعة عصراً، ويحضره المدير الفني للفريق ولاعب أساسي. ترأس الاجتماع الفني وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، وحضره ممثلو ناديي الشارقة وشباب الأهلي، ممثل شركة الأمن الخاصة، ممثل لجنة الحكام.

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