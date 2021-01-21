أداء استثنائي لنمور كلباء في الدور الأول

المصدر: كلباء – محمد فضل

قدم لاعبو كلباء في مباريات الدور الأول هذا الموسم، أداء أقل ما يمكن أن يوصف بأنه استثنائي، بعد أن أنهى النمور وللمرة الأولى مرحلة النصف الأول من مسابقة دوري الخليج برصيد 19 نقطة مناصفة مع شباب الأهلي والوحدة، وهي الفرق الثلاثة التي تمتلك هذا الرصيد وتحتل من المركز السادس وحتى الثامن. وحقق نمور كلباء أرقاماً لافتة على مستوى الدور الأول لم تتحقق من قبل ضمن مسابقة دوري الخليج العربي، بعد تجنب الفريق الهزيمة لـ 8 جولات متتالية إلى جانب تحقيق نتائج مميزة على فرق أندية أبوظبي بعد الفوز على بني ياس، والظفرة، والتعادل مع العين، والوحدة، وخسارة وحيدة أمام الجزيرة. كما أن الفريق تمكن من حسم نتائج المباريات لمصلحته أمام الفرق التي تنافسه على البقاء في الأضواء بدءاً من تحقيق الفوز على خورفكان وعجمان والفجيرة والتعادل مع حتا.

غيابات

وعلى الرغم من ظروف الغيابات العديدة وسط الفريق أما بسبب الإصابات أو الإيقاف، والذي أدى إلى ابتعاد هداف الفريق التوغولي بينال ملابا لأربع مباريات بسبب العقوبة الإدارية الموقعة عليه من قبل لجنة الانضباط، إلا أن لاعبي الفريق الذي يشرف على تدريبه داسيلفا حافظوا على بريقهم ونجح الجهاز الفني في تسيير الأمور وفقاً لما يشتهي جمهور النمور، وبات كلباء على بعد نقاط معدودة لتأمين البقاء أولاً مع الكبار ومن ثم التفكير في مركز متقدم يقوده للتمثيل الخارجي، خصوصاً إذا سارت الأمور بذات الوتيرة وحافظ اللاعبون على مستواهم خلال مباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري.

من جانبه، أكد علي حسين كانو رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء، أن لاعبي الفريق يطمحون للذهاب بعيداً واحتلال مركز متقدم ضمن ترتيب أندية الدوري، وأنهم راضون عن نتائج الفريق في الدور الأول من عمر الدوري، وبلا شك نطمح للمزيد من النتائج وإن سقف طموحاتنا لا تحده حدود، كما توقع أن تكون مباريات مرحلة الدور الثاني في غاية الصعوبة، خصوصاً وأن معظم الأندية ستلعب من أجل الفوز وتأمين النقاط إذا وضعنا في الاعتبار بأن الفرصة لا تأتي أكثر من مرة.

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