النصر والفجيرة الأقل تطبيقاً لـ«التغييرات الـ5»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تصدر فريقا النصر والفجيرة قائمة الأندية الأقل استفادة من قرار «التغييرات 5» خلال المباراة الواحدة، الذي بدأ تطبيقه في مسابقة دوري الخليج العربي مع انطلاقة الموسم الحالي عملاً بالتعديلات الجديدة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والتي تشمل إجراء 5 تغييرات لكل فريق خلال المباراة الواحدة بدلاً من 3 بهدف التقليل من الآثار الجانبية لأزمة فيروس كورونا على صحة اللاعبين خصوصاً مع اللعب في فصل الصيف.

كما سمح «فيفا» أيضاً بإجراء التغيير بين الشوطين، بدلاً من الانتظار لبداية الشوط الثاني، بالإضافة إلى إمكانية إجراء تغيير سادس في حال وصول المباراة للأشواط الإضافية.

واكتفى فريقا النصر والفجيرة بالتغييرات الثلاثة في كل مباراة طيلة مرحلة الذهاب، حيث تراوح عدد التغييرات لكل منهما بين لاعب واحد وثلاثة لاعبين في كل مباراة ولم يجرؤ أي منهما على اقتحام التجربة الجديدة رغم حاجتهما إلى أكثر من 3 تغييرات في بعض المباريات.

وجاء الفجيرة في المركز الأول على مستوى الفرق الأقل تغييراً للاعبين بـ31 تغييراً في 13 جولة وخلفه النصر بـ34 تغييراً لكن اللافت أن مدرب العميد أجرى 61% من التغييرات آخر 5 دقائق و94% آخر 20 دقيقة و12 تغييراً في الوقت بدل الضائع.

استفادة

في المقابل تصدرت 5 أندية الأكثر استفادة من قرار «التغييرات 5» بـ49 تغييراً لكل منها في 13 جولة وبمعدل 3,77 في كل مباراة، و في مقدمتها نادي عجمان الذي قام بتغيير بين 4 و5 لاعبين في 9 جولات واتحاد كلباء في 8 جولات، فيما قام شباب الأهلي بتغيير بين 4 و5 لاعبين في7 جولات ومثله حتا والعين. وتشترك 4 أندية وهي عجمان وحتا وشباب الأهلي والعين في عدم استقرار نتائجها خلال مرحلة الذهاب والغيابات العديدة في صفوفها، ما دفع مدربيها إلى البحث عن التوليفة والحلول المناسبة واللجوء إلى التغيير الرابع أو الخامس في عدة مباريات مثل نادي العين الذي قام بتغيير بين 4 و5 لاعبين في الجولة الثانية أمام شباب الأهلي (1-1) وفي الجولة الثانية أمام الشارقة عندما خسر (2-1)، وفي الجولتين 5 و6 أمام الظفرة والوصل (4-1) و(2-1) وفي الجولة 9 أمام عجمان (0-0) وفي الجولتين 12 و13 أمام الجزيرة وحتا (2-2) و(0-1).

تعديلات

واستفاد الشارقة بطل الشتاء من قرار «التغييرات 5» في 4 جولات فقط، أمام الظفرة عندما فاز بخماسية نظيفة (جولة 4) وفي مباراة الجزيرة التي حسمها بهدف دون رد (جولة 5) وفي مباراة النصر والتي فاز فيها بنتيجة 2-1 (جولة 6) ثم أمام عجمان عندما فاز بثنائية نظيفة (جولة 12)، وقام الشارقة بتغيير 43 لاعباً على مدار 13 جولة فيما استبدل الجزيرة الوصيف 45 لاعباً في كل المباريات طيلة مرحلة الذهاب، مستفيداً من التعديلات الجديدة على مستوى التغييرات في 7 جولات.

وبلغ عدد تغييرات خورفكان 43 لاعباً في 13 جولة بمعدل 3,3 في كل مباراة، وقام مدرب الفريق البرازيلي، كايو زاناردي بتغيير بين 4 و5 لاعبين في 6 جولات فيما جاء الوصل والظفرة ضمن الفرق الأقل تغييراً للاعبين أثناء المباراة بـ37 تغييراً لكل منهما طيلة مرحلة الذهاب ولم يستفد الوصل والظفرة من قرار «التغييرات 5» إلا في جولتين فقط.

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