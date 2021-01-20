الاتحاد الآسيوي يختار 4 لاعبين الأبرز في ذهاب دوري الخليج العربي

المصدر: البيان الرياضي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 4 لاعبين ليكونوا الأبرز في الدور الأول من دوري الخليج العربي، وهم البرازيليون ويليتون سواريز وإيغور كورونادو جواو بيدرو، وعلي مبخوت، وطلب من الجماهير التصويت واختيار أفضلهم قبل يوم 23 يناير الجاري.

وكشف الاتحاد الآسيوي عن سر اختياره، مشيراً إلى أن البرازيليين سواريز وكورونادو، كثيراً في مرحلة الذهاب حيث قادا فريقهما الشارقة إلى الصدارة بعد أن ساهما في معظم أهداف الفريق تسجيلاً وصناعة.

وبين أن مبخوت برز مع فريقه الجزيرة، وسجل 7 أهداف، فيما كان بيدرو مهاجم بني ياس، من بين اللاعبين الذين ظهروا بصورة مميزة ليكون الرباعي من بين الأفضل في مرحلة الذهاب.

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