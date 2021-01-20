ماجد حسن: نيل لقب سوبر الخليج العربي يمنحنا القوة للمنافسة على الدوري

المصدر: البيان الرياضي

سيطر الطموح والتحدي على تصريحات لاعبي الشارقة وشباب الأهلي، قبل ساعات من مباراة كأس سوبر الخليج العربي، والذي يقام على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر مساء بعد غدً الجمعة، تحت شعار "شِتانا سوبر"، وهي الحملة التي أطلقتها رابطة المحترفين الإماراتية، لدعم حملة "أجمل شتاء في العالم"، للترويج للسياحة الداخلية بين مدن الإمارات.

وأعلن كل من شاهين عبد الرحمن مدافع الشارقة، وماجد حسن لاعب وسط شباب الأهلي، عن رغبة كل منهما في الفوز باللقب، في مباراة وصفاها بالصعبة على كلا الطرفين.

وأكد ماجد حسن، إن زملاءه اللاعبين بصفوف الفريق، يتطلعون لتحقيق لقب بطولة كأس سوبر الخليج العربي، التي تجمعهم بالشارقة، معتبراً أن اللقب، حال تحقيقه، سيكون فاتحة خير على الفريق في جميع البطولات التي ينافس عليها.

وأكد أن المواجهة مع الشارقة لن تكون سهلة على الإطلاق، وأن التحكم في أحداثها يتطلب جاهزية بدنية وفنية، وجهداً كبيراً على مدار شوطي اللقاء، مشيراً إلى أن اللاعبين والجهاز الفني قادرون على التعامل مع المباراة، وإيقاف خطورة لاعبي الشارقة، وعلى رأسهم إيغور كورونادو.

وعلق ماجد، على إقامة المباراة خلف الأبواب المغلقة، قائلاً: "مثل هذه المباريات لا طعم لها بدون وجود الجماهير في المدرجات، وأتمنى أن تنتهي الأزمة وتعود الجماهير من جديد في أقرب وقت".

من جهته أكد شاهين عبد الرحمن، ارتفاع طموحات لاعبي الشارقة في السنوات الأخيرة، بعدما باتوا يلعبون على تحقيق الإنجازات والفوز بالألقاب والبطولات، حيث توج الجيل الحالي بلقب دوري 2018 – 2019، وكأس السوبر 2019 – 2020.

وقال: "كقائد للفريق ارتفع طموحي، وأسعى دائماً للصعود لمنصات التتويج كبطل، ونحن في نادي الشارقة، في هذا الموسم، نلعب للمنافسة والفوز بكل البطولات، وكأس السوبر أولاها، والفريق الذي يرغب في البقاء على القمة والمستوى العالي يجب عليه بذل الجهد".

وفيما يتعلق بكيفية النظر للأداء الهجومي المميز لشباب الأهلي، بقيادة البرازيلي إيجور جيسوس، وما إذا كان صعباً للدفاع الشرقاوي مواجهته، قال: "تعودنا على المواجهات الصعبة، ومباراتنا مع شباب الأهلي إحدى هذه المباريات، وكونها مباراة واحدة، تنتهي بتتويج أحد الفريقين، يجعلهاً أكثر صعوبة، وسيكون التركيز في قمته من الفريقين، وأعتقد أن شباب الأهلي جيد في كل خطوط لعبه، لكننا نسعى بقوة، وسنبذل كامل جهدنا للخروج فائزين ومتوجين".

وعن غياب الجماهير، قال: "مباراة السوبر في العام 2019 شهدت حضوراً مميزاً من جمهورنا، والآن بلا شك هذا الموسم نفتقد الأوفياء في مدرج الشارقة، ووجودهم كان دائماً محفزاً ودافعاً لنا في الملعب، لكننا في هذه المباراة سنسعى لتعويضهم، وإهدائهم أولى بطولات الموسم، ونحن في غاية اللهفة لزوال الوباء، وعودة الشرقاوية لمساندة الفريق".

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