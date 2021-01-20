اتحاد الكرة الإماراتي يختبر لياقة 162 من قضاة الملاعب

المصدر: وام

انطلقت في نادي ضباط شرطة الشارقة اختبارات اللياقة البدنية التي تنظمها إدارة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم على مدار أسبوع، بمشاركة 162 حكماً من مختلف الفئات، وذلك بحضور علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام، وحمد بن حنيفة، وعوض مسري، وصالح المرزوقي أعضاء اللجنة ، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني.

وشهد اليوم الأول للاختبارات أمس مشاركة 57 حكماً، وحكماً مساعداً من حكام الفريق الأول اجتازوا جميعا الاختبار بنسبة نجاح بلغت 100% ، وتتواصل الاختبارات اليوم الأربعاء بمشاركة 55 حكماً من المجموعة الثانية على أن تختتم يوم الأحد المقبل بمشاركة 50 حكماً من المجموعة الثالثة .

وتأتي هذه الاختبارات في إطار البرنامج المعتمد من اللجنة الذي يهدف إلى الوقوف على الحالة البدنية لجميع الحكام، خلال فترة منتصف الموسم وتجهيزهم لما تبقى من مباريات في مختلف المسابقات المحلية .

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