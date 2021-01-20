اتحاد الكرة يجتمع مع «الإسبان»

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

عقد يوسف حسين النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات، اجتماعاً مع المدربين الإسبان المرشحين لتولي مهمة تدريب منتخبي الأولمبي والشباب، اللذين وصلا إلى دبي خلال الأيام الماضية، من أجل إتمام التفاوض لتولي مهمتهما، وقد تم استعراض تطلعات اتحاد الكرة للارتقاء بمنتخبات المراحل السنية خلال الفترة المقبلة وكل تفاصيل التعاقد، وسيتم رفع تقرير بالمفاوضات إلى مجلس الإدارة لاعتماد الترشيح وبداية العمل بتطوير منتخبات المراحل السنية لتكوين قاعدة قوية تفيد المنتخب الأول مستقبلاً، إضافة إلى المشاركة في العديد من الاستحقاقات القارية خلال الفترة المقبلة.

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