«الرحالة» عادل صقر: ارتديت ألوان 12 فريقاً

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يعتبر نادي البطائح هو التجربة رقم 12 في مسيرة اللاعب عادل صقر المرزوقي الملقب بـ «الرحالة»، بسبب كثرة تنقلاته، حيث بدأ مسيرته مع شباب الأهلي بالفرق السنية، ثم الفريق الأول، قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى أندية عجمان، والشارقة، والإمارات، واتحاد كلباء، والوحدة، والذيد، والشعب، ومصفوت، ودبا الحصن، وخورفكان، وأخيراً البطائح، ليسجل عادل صقر رقماً قياسياً بارتدائه شعار 12 نادياً بين أندية دوري المحترفين والهواة، وقد يكون جناح البطائح رسمياً اللاعب الأكثر تنقلاً بين الأندية في تاريخ الكرة الإماراتية.

وأبدى لاعب فريق البطائح، سعادته بتلك التجارب جميعاً، موضحاً أن لكل تجربة ذكريات لا تُنسى، وحول الصراع على بطاقتي الصعود لدوري الخليج العربي قال: من الصعب في ظل تقارب المستويات والنتائج ترشيح فريق معين، الأمر يتوقف على المباريات المقبلة، أتوقع أن تحدث مفاجآت كبيرة.

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