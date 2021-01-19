"كأس سوبر الخليج العربي" بالأرقام.. أبطال الدوري والكأس يتقاسمون اللقب

المصدر: البيان الإلكتروني

تحمل النسخة الحالية لـ "كأس سوبر الخليج العربي" والتي تجمع بين الشارقة وشباب الأهلي يوم الجمعة المقبل، 22 الجاري عند الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، والتي تتزين بشعار "شِتانا سوبر"، دعماً لمبادرة "أجمل شتاء في العالم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن مبادرات استراتيجية السياحة الداخلية والهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات، تحمل الرقم 13 في مسيرة الاحتراف الإماراتي.

وحظيت النسخ الـ 12 السابقة بالعديد من المعلومات المثيرة، التي نرصدها في شكل إحصائيات ومعلومات رقمية سريعة، خاصة من حيث الأهداف المسجلة والبطاقات وحتى الوقت المحتسب البدل الضائع في كل نسخة من النسخ الماضية، وهنا أبرز الأرقام:

- أول نهائي تكرر في كأس سوبر الخليج العربي كان بين فريقي العين وشباب الاهلي، حيث التقيا في 2013 على ملعب محمد بن زايد، وانتهى بفوز شباب الأهلي بركلات الترجيح ، ثم التقيا في العام الذي يليه 2014 ، بنفس الملعب، وفاز شباب الأهلي بهدف سالمين خميس.

- أكثر من خسر نهائي كأس سوبر الخليج العربي ، هو العين بثلاث مرات ، وذلك في أعوام، 2013 ـ 2014 ـ 2018 .

- لقب السوبر يجمع بين بطلي الدوري والكأس "عادة".. تمكن كل بطل منهما من الفوز 5 مرات باللقب.. حيث حقق أصحاب لقب "دوري الخليج العربي" كأس السوبر بالأعوام: 2012- 2014- 2015- 2016- 2019، أما أصحاب لقب كأس رئيس الدولة، فحققوا السوبر في الأعوام: 2008 – 2009- 2010- 2013- 2017.

- في عامي 2011 و 2018 كان بطل الدوري والكأس فريق واحد، حيث حقق الجزيرة الثنائية في 2011، ثم العين في عام 2018 ، وللمفارقة فإن الفريقين لعبا ضد الوحدة في نهائي كأس سوبر الخليج العربي في العامين ، وفي المرتين فاز الوحدة بركلات الترجيح ، في 2011 لعب الوحدة النهائي بصفته وصيفاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة ، وفي 2018 لعب الوحدة بصفته وصيفاً لدوري الخليج العربي.

- فريقان وصلا مرتين متتاليتين إلى نهائي كأس الخليج العربي ، ثم عادا بعد سنوات ووصلا مرتين متتاليتين مجددا هما:

شباب الأهلي 2008 - 2009 ثم 2013- 2014

الجزيرة 2011- 2012 ثم 2016 - 2017.

- أول لاعب مواطن يسجل هدفاً في نهائي كأس سوبر الخليج العربي في عهد الاحتراف هو لاعب شباب الأهلي محمد سرور وذلك أمام العين بعام 2009 .

- أول لاعب يسجل ثنائية في نهائي كأس سوبر الخليج العربي في عهد الاحتراف، البرازيلي ايمرسون لاعب العين عام 2009 أمام شباب الأهلي، الجزائري كريم كركار لاعب الإمارات أمام الوحدة عام 2010 ، ثم البرازيلي هوجو لاعب الوحدة أمام الجزيرة عام 2011 ، ثم النيجيري ايمانويل ايمنيكي لاعب العين أمام النصر عام 2015.

- أول لاعب عربي يسجل بنهائي كأس السوبر في عهد الاحتراف هو المصري حسني عبدربه لاعب شباب الأهلي عام 2009 أمام العين

- أول نهائي كأس سوبر تغيب عنه الأهداف، بين العين والجزيرة في عام 2012 .

- فشل مهاجمو الطرفين في هز الشباك في ثلاث نهائيات لكأس سوبر الخليج العربي وهي الشارقة وشباب الاهلي 2019 – العين وشباب الاهلي 2013- العين والجزيرة 2012 .

البطاقات الحمراء:

- أول لاعب يتلقى بطاقه حمراء في نهائي كأس السوبر في عهد الاحتراف هو محمد قاسم لاعب شباب الأهلي أمام نادي العين في عام 2009

- أول فريق يتعرض لحالتي طرد في نهائي كأس السوبر هو نادي الوحدة أمام الامارات 2010 (اسماعيل مطر و محمد الشحي)

- أول نهائي يتعرض فيها الطرفين لحالات طرد، بين الوحدة والامارات عام 2010 ، "اسماعيل مطر و محمد الشحي" من الوحدة، وعدنان حسين من الامارات.

المدينة:

- مدينة دبي استقبلت نهائي كأس سوبر الخليج العربي في عهد الاحتراف 6 مرات في أعوام: 2008، 2009، 2010 ، 2012 ، 2019 و 2021.

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