الوصل يعير ماتيوس للعربي ويستغني عن الحمادي لعجمان

المصدر: دبي-علي شدهان

أعار نادي الوصل لاعب خط وسطه البرازيلي ماتيوس داسيلفا «20 عاماً» المسجل في كشوفات فريقه الأول لكرة القدم، ضمن فئة المقيم، إلى النادي العربي بأم القيوين حتى نهاية الموسم الجاري، بالتوازي مع الاستغناء عن خدمات مدافعه حمد الحمادي لمصلحة عجمان.

إعارة سابقة

وسبق للوصل إعارة داسيلفا للعربي مطلع العام الماضي، قبل يعود في بداية الموسم الجاري لقلعة الفهود بزعبيل ويلعب مباريات عدة مع رديف الوصل.

سلطان المنذري

وعلى صعيد متصل، دخل سلطان المنذري حارس مرمى فريق الوصل الأول لكرة القدم، في فترة ال 6 أشهر التي تتيح له النظر في العروض التي تلقاها، وأبرزها من فريق في العاصمة أبوظبي.

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