«سوبر» شباب الأهلي والشارقة بلا أشواط إضافية

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

تحسم ركلات الترجيح مباراة سوبر الخليج العربي لكرة القدم رقم 13 «شتانا سوبر»، التي تجمع الشارقة وشباب الأهلي يوم الجمعة المقبل باستاد آل مكتوم، وذلك في حال تعادل الفريقين في الوقت الأصلي، ولن يتم اللجوء لأشواط إضافية.

وتوزعت الألقاب الـ12 الماضية على 5 فرق وهي الشارقة حامل اللقب في 2019 - 2020، وشباب الأهلي، 4 مرات «رقم قياسي» وآخرها بموسم 2016 - 2017، والوحدة «3 مرات»، والعين «مرتين»، والإمارات مرة واحدة. وحرصت رابطة المحترفين على عقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية نادي النصر، شرطة دبي، هيئة طرق ومواصلات دبي، والقنوات التلفزيونية ، لإنجاح الحدث.

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