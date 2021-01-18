بوجاتشار: الفوز بلقب جولة فرنسا يدعم طموحاتي للتتويج في طواف الإمارات

المصدر: وام

أكد السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات أنه يستعد حاليا بشكل جيد لخوض منافسات طواف الإمارات، وأن معدلات تركيزه وزملائه في تصاعد مستمر، وستصل إلى الذروة الشهر المقبل قبل الطواف مباشرة، مشيرا إلى أنه نجح في تحقيق المركز الثاني العام الماضي، وسيسعى بالتأكيد هذا العام إلى صعود منصة التتويج.

وعن فوزه في العام الماضي بلقب جولة فرنسا /أهم الجولات العالمية/ ومدى تأثير ذلك عليه خاصة بعد أن زاد الاهتمام الإعلامي به، قال بوجاتشار في الملتقى الإعلامي الافتراضي الذي تم تنظيمه اليوم: "لم أغير أهدافي بعد الفوز بالمركز الأول في جولة فرنسا، وما زلت محتفظا بطموحاتي وتركيزي لتحقيق الأفضل في كل سباق، وهدفي هو مواصلة الإنجازات في جولة فرنسا المقبلة، وغيرها من كل الجولات التي أشارك فيها، لأنني أمثل فريقا قويا وطموحا، ويوفر أفضل بيئة لدراجيه، ربما يكون الاهتمام الإعلامي بي زاد كثيرا، لأن فوزي بلقب جولة فرنسا كان مفاجئا للكثيرين، ولكني سأظل أسعى وأبذل كل جهدي من أجل الفوز وتحقيق الألقاب، ومما لا شك فيه أن الفوز بلقب جولة فرنسا 2021 لن يكون سهلا لكني لن أدخر جهدا في تحقيقه.

وعن استعداداته الحالية لطواف الإمارات قال تادي ابن ال 22 عاما: "لن أسمح لضغوط الإعلام والشهرة بأن تتمكن مني ونحن مقبلون على موسم حافل بالأحداث الكبرى، سوف اضع كل تركيزي في الاستعداد لطواف الإمارات لأنه أول سباق سوف نخوضه، ولن أغير استراتيجيتي في العمل الجاد بشكل يومي، وبل بالعكس سوف يكون الواقع الجديد حافزا لي من أجل التميز وتقديم الأفضل".

ومن ناحيته أبدى ماورو جيانيتي مدير فريق الإمارات للدراجات ارتياحه لما حققه الفريق العام الماضي، ووصوله إلى الرقم 3 على مستوى العالم بعد الفوز بطواف فرنسا الدولي العريق، مؤكداً أن الفريق يسعى لمواصلة العمل الجاد والدؤوب وباستراتيجية واضحة وبدعم الشركاء لتحقيق المزيد مزيد من التطور والإنجازات.

وقال: "الفريق قدم موسماً رائعاً رغم ظروف جائحة كورونا الصعبة ..نعلم أن سقف الطموحات ارتفع، ونأمل أن نكون على قدر التوقعات في الموسم الجديد".

وأضاف: "نستعد بشكل جيد للمشاركة في طواف الإمارات الدولي الشهر المقبل، لأنه يحظى بأهمية كبرى بالنسبة للفريق كونه يحمل اسم الدولة وينافس داخل موطنه، ويبقى الفوز به هدف أساسي بالنسبة للفريق".

وأوضح أن الفريق دعم صفوفه ب 4 دراجين جدد في المرحلة الأخيرة لتعديد خياراته من أجل المشاركة بقوة والمنافسة على كل الألقاب، مشيراً إلى أنه سعيد بتواجد نجم الإمارات للدراجات يوسف ميرزا الذي يعد موهبة كبيرة ضمن صفوف الفريق والذي سيكون له دورا أكبر في المرحلة المقبلة مع التطور المستمر الذي حدث لمستواه، وأن هناك تواصل مستمر مع أكاديمية الشباب بالفريق ونادي أبوظبي للدراجات من أجل اكتشاف مواهب للمستقبل، وتوسيع قاعدة انتشار الممارسين لرياضة الدراجات الهوائية في الإمارات.

من جهته أعرب الدراج السويسري الشاب مارك هيرشي، أحدث الوجوه المنضمة إلى الفريق بعقد لمدة 3 سنوات عن سعادته بالانضمام لـ "الإمارات للدراجات"، مؤكداً أن وجود استراتيجية واضحة، تستهدف المنافسة على الألقاب العالمية كانت دافعاً للتوقيع للفريق العالمي، لافتاً إلى أنه وجد أجواء رائعة في زيارته الأولى لأبوظبي استعداداً للمشاركة في طواف الإمارات الدولي.

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