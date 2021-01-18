سيريرو وميلوش يجددان الولاء للجزيرة حتى 2023

المصدر: أبوظبي: البيان الرياضي

أعلن نادي الجزيرة عن تمديد تعاقده مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، الجنوب افريقي ثولاني سيريرو والصربي ميلوش كوسانوفيتش العام 2023 بعد المستوى المتميز الذي قدماه منذ أنضمامهما الى الكشوفات في 2019.

وقال محمد سيف السويدي عضو اللجنة التنفيذية لنادي الجزيرة ورئيس اللجنة الرياضية أن تمديد عقود نجوم الفريق الحاليين شيء مهم جداً ولا يقل أهمية عن التوقيع مع لاعبين جدد وأضاف: نحن فخورون جداً بما يقدمه سيريرو وكوسانوفيتش، فهما لاعبان مميزان ودائما ما يقدمان أفضل ما لديهما على أرضية الملعب، ومن الرائع وجودهما معنا في نادي الجزيرة في السنوات القادمة.

بدوره علق سيريرو على تمديد تعاقده وقال : منذ انضمامي إلى النادي في عام 2019، شعرت بأنني في بلدي الثاني، وأنا سعيد جداً بتمديد فترة عقدي مع هذا النادي الرائع. لقد استقبلتني الجماهير منذ اليوم الأول بحماس شديد، وأود أن أرد لهم الجميل بالحصول على مزيدٍ من الألقاب خلال فترة وجودي في النادي. كما أود أن أشكر عائلة نادي الجزيرة من زملائي إلى مجلس الإدارة والجماهير على دعمهم المستمر الذي يعني لي الكثير".

وفي حديثه عن عقده الجديد، علّق كوسانوفيتش قائلاً: "أشكر إدارة النادي وجميع العاملين فيه على ثقتهم بي ومنحي هذا العقد الجديد. لا شك في أن ثقتهم تعني لي الكثير. ونادي الجزيرة من أكبر الأندية في المنطقة، لذا فإن ارتدائي لقميصه يشعرني بفخر كبير. لدينا فريق رائع هنا وأنا فخور بانضمامي له وأتطلع لتحقيق الكثير في فترة وجودي مع الجزيرة، أنا ممتن جداً لجميع زملائي في الفريق وطاقم التدريب.

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