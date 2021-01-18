إبداعات إماراتية في «كايت سيرف»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أتاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، خلال منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على المياه بالمظلات «كايت سيرف»، الفرصة لمحبي هواية التصوير الضوئي، لإبراز مقدراتهم الفنية في التقاط الصور الفريدة، التي تبرز جمال دبي الساحر.

ووضع المصور الشاب خالد إسماعيل الأميري، عضو جمعية صقور الإمارات للتصوير، بصمة متميزة، من خلال عدد من اللقطات المعبرة، والتي استخدم فيها خبراته، ليخرج عملاً متميزاً، تمثل في عدد من اللقطات الجميلة التي استوقفت متابعيه على شبكات التواصل الاجتماعي، ومنصات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والذي أعاد نشر تلك اللقطات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز