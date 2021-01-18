«الأبيض» وماليزيا باستاد آل مكتوم

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

علم «البيان الرياضي» أن استاد آل مكتوم في نادي النصر سوف يستضيف مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم مع ماليزيا والمقررة 25 مارس المقبل، في انطلاقة الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

والتي سبق وتأجلت بسبب تأثيرات جائحة فيروس «كورونا» المستجد قبل أن يقوم الاتحاد الآسيوي بتحديد المواعيد الجديدة، ويحل منتخبنا ضيفاً على المنتخب الإندونيسي 30 مارس، ثم يستضيف منتخبي تايلاند وفيتنام يومي 7 و15 يونيو 2021.

ويعود «الأبيض» إلى التجمع خلال الفترة من 6 - 10 فبراير المقبل تحت إشراف المدرب الهولندي فان مارفيك الذي قام خلال الأيام الماضية بمتابعة منافسات دوري الخليج للوقوف على مستوى اللاعبين قبل اختيار قائمة الفريق للتجمع المقبل.

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