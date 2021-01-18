بالأرقام.. بيدرو كوندي صفقة الظفرة الناجحة

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

ظهر الإسباني بيدرو كوندي «32 عاماً» مهاجم الظفرة المعار من شباب الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي مع فريقه الجديد في أول مبارياته، أول من أمس، أمام الوصل، والتي نجح خلالها في وضع بصمته الأولى بهز شباك الإمبراطور، محرزاً هدف التعادل الثمين، الذي أنقذ فرسان الظفرة من الخسارة في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأكدت الأرقام التي حصل عليها المهاجم الإسباني أنه صفقة ناجحة للظفرة، بعد أن قدم مردوداً متوسطاً، لكنه يعتبر متميزاً قياساً بابتعاده الطويل عن أجواء المباريات التنافسية، حيث تعتبر مباراة الوصل هي الأولى له في دوري الخليج العربي، إضافة إلى ضعف أداء خط وسط فريقه، الذي كان في أسوأ حالاته مع تفوق المنافس في السيطرة والضغط الهجومي.

وشارك بيدور كوندي أساسياً لمدة 90 دقيقة لمس خلالها الكرة 37 مرة، مسدداً 4 كرات نحو مرمى الوصل، كما قدم 9 تمريرات ناجحة في ملعب المنافس لزملائه اللاعبين، وشارك في 6 التحامات، و13 مواجهة هوائية، ولعب تمريرة واحدة طويلة، كما حصل على مخالفتين في منطقة الإمبراطور، وجميعها تعتبر أرقاماً جيدة للمهاجم الإسباني خصوصاً أنه شارك في 4 تدريبات فقط مع زملائه الجدد قبل اللقاء، كما أنه ترجم جهوده بهدف التعادل الثمين، الذي منح الفريق نقطة غالية رفعت رصيده إلى 16 نقطة.

وحصل بيدرو كوندي على إشادة المدرب السوري محمد قويض، الذي حرص بعد اللقاء على تقديم التهنئة له، مشيداً بنجاحه في إحراز الهدف الذي كان نتاج متابعة جيدة، ودعا قويض لاعبه للمزيد من الاجتهاد حتى يقدم الأفضل في بقية مشوار الموسم، مؤكداً له أنه ينتظر منه الكثير، للمساهمة مع زملائه في تحقيق الانتصارات.

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