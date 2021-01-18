«الرياضة الكويتية» تدعم الشعفار لـ «الآسيوي»

المصدر: (الكويت – أحمد عبداللطيف)

أكد حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة الكويتية خلال استقباله أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية، دعم الهيئة ترشح الشعفار لرئاسة الاتحاد الآسيوي لدورة ثانية، من أجل مواصلة عطائه على رأس الاتحاد الآسيوي والذي يصب في مصلحة اللعبة بدول مجلس التعاون والقارة، وتجرى الانتخابات 22 مارس المقبل في دبي.

وأشار حمود فليطح إلى حرص الكويت على مساندة الكوادر الرياضية الخليجية في الترشح وإدارة المنظمات الرياضية القارية والدولية انطلاقاً من اللحمة الخليجية وتأكيداً لتوحيد المواقف الرياضية في المحافل كافة.

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