عمر خريبين وحداوي حتى 2023

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة تعاقدها رسمياً مع السوري عمر خريبين «27 عاماً»، لاعب الهلال السعودي والظفرة السابق، حتى عام 2023 في صفقة انتقال حر.

وأنهى الوحدة إجراءات انتقال اللاعب، ويتم تسجيله في خانة الأجنبي الرابع بديلاً للمولدوفي لوفانور، واجتاز خريبين الفحص الطبي، ووقع على عقد انضمامه للعنابي بحضور خالد الهنائي المدير التنفيذي لشركة الوحدة لكرة القدم، وعامر الصيعري عضو مجلس إدارة الشركة، ويعزز خريبين هجوم «العنابي» في ثانية صفقات النادي خلال «الميركاتو» بعد التعاقد مع البرازيلي ماركوس بفئة المقيم.

وكان خريبين مطلباً للوحدة في وقت سابق قبل رحيله من الظفرة إلى الهلال السعودي الذي أعلن إنهاء ارتباطه باللاعب قبل أيام.

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