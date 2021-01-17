فيديو..فان دايك يركل الكرة لأول مرة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

نشر الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم فريق ليفربول الإنجليزي مقطع فيديو وهو يركل الكرة على أرضية ملعب ند الشبا بدبي لأول مرة منذ ابتعاده عن الملاعب، ليطمئن جماهير "الريدز" حول اقتراب شفاءه من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في الركبة خلال مباراة ايفرتون أكتوبر الماضي والتي خضع على إثرها لعملية جراحية على مستوى الرباط الصليبي.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن عودة فان دايك لن تكون قبل أبريل 2021 لكن جماهير ليفربول يأملون أن يعود نجمهم إلى اللعب في وقت أقرب مما كان متوقعا.

ويخضع النجم الهولندي إلى برنامج تأهيلي في دبي، حيث نشر مقطع فيديو ديسمبر الماضي، معلقا عليه "خطوة بخطوة" وظهر فيه فان دايك يداعب الكرة بكلتا قدميه، بالإضافة إلى تمارين لياقة.

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