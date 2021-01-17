الكتبي: نشعر بـ " الملل " لغياب " الجمهور الافتراضي"

المصدر: الفجيرة – البيان الرياضي

أكملت إدارة نادي يونايتد سبورت لكرة القدم المشارك في دوري الدرجة الثانية الموسم الحالي التعاقد مع 6 لاعبين من المواطنين والمقيمين لتعزيز صفوف الفريق للمرحلة القادمة في الدوري حسب رؤية الجهاز الفني والمرتبطة بالتقييم الذي خضع له الفريق الأول في الفترة الماضية بعد وقت قصير من انطلاق المنافسة في نسختها الثانية.

وقال الدكتور مبارك بالرملي الكتبي ، رئيس نادي يونايتد سبورت إن الخطوات التي قام بها النادي في الفترة الماضية تهدف لوضع النقاط على الحروف في الأمور المرتبطة بالنادي على نحو يؤدي إلى الإضافة المطلوبة للمرحلة القادمة على صعيد المنافسة على تجميع النقاط بالثقة والتفاؤل نحو البحث عن أفضل النتائج بهدف بلوغ الطموحات المرجوة رغم أن المنافسة تحتشد بالكثير من التحدي المرتبط بالرغبة القوية من الفرق المشاركة لحصد النتائج الجيدة.

ونفى الكتبي ما يتردد عن نية النادي تغيير الجهاز الفني أو النظر إلى ما يمكن أن يحدث على صعيد المدرب العام للنادي الكوتش طارق دياب وقال إنهم يقدرون الدور الكبير الذي قام به الجهاز الفني في إعداد وتأهيل اللاعبين وتحفيزهم للمنافسة في الفترة الماضية وسط أجواء التحدي وقوة الدوري.

وفي جانب أخر دعا الكتبي إلى إيجاد وسيلة للتغلب على الملل الذي يتصدر المشهد الآن في دوري الدرجة الثانية بسبب غياب " الجمهور الافتراضي" عن طريق الأصوات " المسجلة" وقال إن الجميع يستمعون إلى صراخ اللاعبين داخل الملعب والتوجيهات الصادرة من المدربين ، موضحاً إن المنافسة أصلاً تعاني من مشكلة غياب التغطية المتلفزة للمباريات بأقل جهد ممكن حتى يشعر جميع اللاعبين بأنهم ضمن الأولويات بالنسبة للقنوات الفضائية حتى لا تصبح البطولة منسية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز