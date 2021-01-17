الحمرية يستعيد لاعبه يعقوب ويضم بوفود للتدريب

المصدر:
  • متابعة – محمد فضل
التاريخ:

استعاد نادي الحمرية نجم فريقه السابق اللاعب  علي يعقوب الذي خاض أكثر من تجربة بدوري الهواة مع اندية البطائح ومصفوت  كما ارتدى يعقوب من قبل الوان منتخبنا الأولمبي .

كما ضم مجلس إدارة الحمرية برئاسة جمعة الشامسي رئيس مجلس الإدارة المدرب المغربي إبراهيم بوفود للجهاز الفني ليكون مساعداً للمدرب الوطني محمد إسماعيل ، ويمتلك بوفود خبرات كبيرة في دوري الأولى من خلال عمله في مسافي لأكثر من 5 مواسم إلى جانب نادي العروبة.
على صعيد آخر ضم دبا الفجيرة اللاعب ربيع المسماري قادماً من مسافي .

كلمات دالة:
  • علي يعقوب ،
  • الحمرية ،
  • دوري الهواة
طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى