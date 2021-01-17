الحمرية يستعيد لاعبه يعقوب ويضم بوفود للتدريب

المصدر: متابعة – محمد فضل

استعاد نادي الحمرية نجم فريقه السابق اللاعب علي يعقوب الذي خاض أكثر من تجربة بدوري الهواة مع اندية البطائح ومصفوت كما ارتدى يعقوب من قبل الوان منتخبنا الأولمبي .

كما ضم مجلس إدارة الحمرية برئاسة جمعة الشامسي رئيس مجلس الإدارة المدرب المغربي إبراهيم بوفود للجهاز الفني ليكون مساعداً للمدرب الوطني محمد إسماعيل ، ويمتلك بوفود خبرات كبيرة في دوري الأولى من خلال عمله في مسافي لأكثر من 5 مواسم إلى جانب نادي العروبة.

على صعيد آخر ضم دبا الفجيرة اللاعب ربيع المسماري قادماً من مسافي .

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