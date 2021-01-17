الحمرية يستعيد لاعبه يعقوب ويضم بوفود للتدريب
استعاد نادي الحمرية نجم فريقه السابق اللاعب علي يعقوب الذي خاض أكثر من تجربة بدوري الهواة مع اندية البطائح ومصفوت كما ارتدى يعقوب من قبل الوان منتخبنا الأولمبي .
كما ضم مجلس إدارة الحمرية برئاسة جمعة الشامسي رئيس مجلس الإدارة المدرب المغربي إبراهيم بوفود للجهاز الفني ليكون مساعداً للمدرب الوطني محمد إسماعيل ، ويمتلك بوفود خبرات كبيرة في دوري الأولى من خلال عمله في مسافي لأكثر من 5 مواسم إلى جانب نادي العروبة.
على صعيد آخر ضم دبا الفجيرة اللاعب ربيع المسماري قادماً من مسافي .
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