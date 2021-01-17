عمر خريبين وحداوي رسمياً حتى 2023

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة تعاقدها رسمياً مع المهاجم السوري عمر خريبين (27 عاماً)، لاعب الهلال السعودي والظفرة السابق، لمدة موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر حتى عام 2023.

وأنهى الوحدة إجراءات انتقال اللاعب للعنابي ليسجل في خانة الأجنبي الرابع بديلاً للمولدوفي لوفانور هنريكي الذي خرج من حسابات الفريق، وذلك بعدما اجتاز الهداف السوري الفحص الطبي، ووقع على عقود انضمامه للعنابي بحضور خالد الهنائي المدير التنفيذي لشركة الوحدة لكرة القدم، وعامر الصيعري عضو مجلس إدارة الشركة.

وكان خريبين مطلباً للوحدة في وقت سابق قبل رحيله من الظفرة إلى الهلال السعودي الذي أعلن إنهاء ارتباطه باللاعب قبل أيام قليلة، ليعزز خريبين هجوم العنابي في ثاني صفقات النادي خلال الانتقالات الشتوية الحالية بعد التعاقد مع البرازيلي جواو ماركوس في فئة المقيم.

وبدأ اللاعب مسيرته مع الوحدة الدمشقي عام 2009 وحتى 2013 وانتقل بعدها إلى القوة الجوية العراقي لمدة موسمين، ثم مواطنه الميناء حتى عام 2016، ولعب في صفوف الظفرة موسم 2016-2017 قبل انتقاله للهلال السعودي الذي قضى بين صفوفه ثلاثة مواسم.

وحقق خريبين إنجازات عدة، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا وهداف دوري أبطال آسيا عام 2017، وفاز مع الهلال بلقب الدوري السعودي 3 مرات مواسم 2016-2017 و2017-2018 و2019-2020، ومسابقة الكأس مرة واحدة 2017، ودوري أبطال آسيا عام 2019، والكأس السوبر السعودية 2018.

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