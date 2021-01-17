«بطل الشتاء» مفتاح اللقب في 8 مواسم

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

فرض لقب «بطل الشتاء»، نفسه، في حسم الفوز بلقب دوري الخليج العربي في 8 مواسم، من مجموع 11 نسخة، فيما تحول «بطل الشتاء» لمركز الوصيف في نهاية المسابقة، في 3 مواسم، هذه الإحصائية، تجعل من صدارة الدور الأول، مفتاحاً للحصول على اللقب، وهو أمر يسعد «الشرجاوية»، الذين يتطلعون لمشهد «تاسع»، يُقرن «بطل الشتاء» باللقب في نهاية الدوري.

كما حدث في آخر موسم فاز به الشارقة، وكان حينها بطلاً للدور الأول، برصيد 31 نقطة، بعد الفوز في 9 مباريات والتعادل 4 مرات.وكرر الشارقة المشهد هذا الموسم، بوصوله للنقطة 32، بعد الفوز في 10 مباريات، والتعادل مرتين، وخسارة مباراة واحدة، وجاء حسم الشارقة للقب «الشتاء»، بفوزه على كلباء بهدف.

وأبدى عبد العزيز العنبري المدير الفني للشارقة، سعادته بالفوز الغالي ووصف المباراة بالصعبة، مقدماً التهنئة لاتحاد كلباء على مستواه المميز، موضحاً أن فريقه نجح في تحقيق النتيجة التي مكنته من الصدارة بنهاية الدور الأول.

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