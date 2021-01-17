«الميركاتو» ينعش آمال «البرتقالي»

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

أنعشت صفقات عجمان في «الميركاتو» الشتوي الحالي، آمال الفريق، الذي حقق الفوز الأول في الدوري، وجاء على حساب الفجيرة منافسه المباشر في صراع البقاء، وتحقق الانتصار عن طريق المهاجم المالي مايغا والبرازيلي جارديل، اللذين ضمهما البرتقالي قبل أيام ضمن صفقاته الشتوية

حاجز

وأكد علي الحوسني أن عجمان كان يحتاج كثيراً لفوز يضعه على الطريق الصحيح ويدعم آماله في البقاء، ويكسر الحاجز الذي لازمه كثيراً، وأرجع الحوسني الفوز للتركيز العالي من جانب الجهاز الفني واللاعبين، وقال: فريقنا مر بظروف صعبة، ولم يكن لدينا بديل غير الفوز لإنهاء الدور الأول بشكل مقنع، قدمنا مستوى جيداً وفقدنا التركيز في الجزء الأخير من الشوط الثاني.

واعترف أيمن الرمادي المدير الفني لعجمان أن فريقه كان يبحث عن لاعبين يترجمون الفرص، ويسجلون من أنصافها كما فعل مايغا وجارديل في مرمى الفجيرة وقال: التغيير الذي حدث ليس في صفقات الشتاء فقط، بل في الروح التي تميز بها اللاعبون.

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