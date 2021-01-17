ثلاثية خورفكان مفاجأة وصدمة للجزيرة

المصدر: متابعة: محمد فضل، محمد صادق، أحمد عيسى

حقق خورفكان مفاجأة كبيرة، أمس، بملعبه وصدم الجزيرة بالفوز عليه 3 - 0، بالجولة 13 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، سجل الأهداف كل من رامون لوبيز «هدفين»، وبرنو لاماس في الدقائق 6، 40، 71، وعرقلت الخسارة فريق الجزيرة عن مطاردة الشارقة المتصدر، وتجمد رصيده عند 27 نقطة، في المركز الثاني، فيما وصل «أبناء الخور» للنقطة 14، مقترباً خطوة من منطقة الأمان.

وكسر بني ياس عقدته على استاد آل نهيان محققاً فوزاً ثميناً ومستحقاً على مضيفه الوحدة بهدفين مقابل لا شيء، سجل الهدفين الأرجنتيني غاستن سواريز «ق 34» والبرازيلي جواو بيدرو «ق 85»، وألغى الحكم ركلة جزاء للوحدة بعد رجوعه لتقنية «VAR».

ويعد الفوز، الأول لـ «السماوي» بملعب «العنابي» منذ 10 سنوات، ورفع الفريق رصيده إلى 26 نقطة بفارق 6 نقاط عن الشارقة المتصدر، ونقطة واحدة عن الجزيرة الوصيف، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 19 نقطة.

ونجح بني ياس في مواصلة نتائجه الإيجابية بتحقيق فوزه الثامن في البطولة، إضافة إلى عدم الخسارة للمباراة السادسة على التوالي، فيما استمرت نتائج الوحدة السلبية تحت قيادة الصربي رازوفيتش بعد أن تلقى الفريق خسارته الرابعة بالموسم الحالي.

وتعادل الظفرة والوصل 1-1، تقدم «الإمبراطور» في الدقيقة 54، بهدف جواو فيغويريدو، وأدرك الظفرة التعادل بعد 3 دقائق فقط، عن طريق بيدرو كوندي، في أول مباراة له بعد انضمامه للفريق، وشهد اللقاء طرد سلطان الغافري «الظفرة»، لنيله البطاقة الصفراء الثانية «ق 86»، وبهذه النتيجة، رفع الوصل رصيده إلى 17 نقطة، مقابل 16 نقطة للظفرة.

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